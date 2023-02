La odisea de Fanya Bethencourt con las denuncias a Carlos 'el Yoyas': "El sistema ha fallado. Tengo miedo"

Fanya Bethencourt se sentó durante la noche del martes junto a Risto Mejide para denunciar la situación tan desesperante que está viviendo. Su expareja, Carlos Navarro 'el Yoyas', lleva desde el año pasado prófugo de la Justicia.

La canaria denunció a Carlos tras amenazarle a ella y a toda su familia, además de por los delitos de agresión brutales hacia la joven. El hombre incluso se plantó en la casa de la que fuera su suegra y comenzó a apalear las puertas mientras estaba sola con los dos hijos de la pareja.

"Yo estaba en la Guardia Civil poniendo la denuncia y tuve que pedirles que fueran corriendo a casa de mi madre", relató Bethencourt. Lo arrestaron y lo condenaron a 5 años y 8 meses de cárcel. El problema llegó cuando 'el Yoyas' no hizo caso del requerimiento judicial y nunca ingresó en prisión.

La exconcursante de Gran Hermano mostró indignación: "No es normal que te manden un papelito. Alguien debía haber ido a por él". Mejide se interesó por el estado de la joven. "Nadie me garantiza que no aparezca un día. No tengo protección. Me ha amenazado tantas veces con matarme... ¿Qué se lo impide?", declaró con la voz temblorosa.

Hasta que Carlos no esté entre rejas Fayna y su familia no vivirán tranquilos.

📞 016 #ViajandoConChester #ChesterFayna pic.twitter.com/kEeaaxloNy — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) February 21, 2023

"Son ya muchos años. Tengo miedo", confesó Fanya. El presentador se sorprendió de que, a pesar de lo que contaba, la entrevistada mostraba una gran entereza: "El sistema te ha fallado, es normal que estés enfadada".

Para finalizar, Risto confesó que esperaba que la entrevista la pusieran en los institutos: "Es un mensaje supernecesario". Cabe recordar que el 016 es el número contra la violencia de género. Hay salida a la violencia de género.