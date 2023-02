Fanya Bethencourt cuenta en 'Viajando con Chester' cómo fue el inicio de su martirio con Carlos Navarro 'el Yoyas'

Fanya Bethencourt se sentó durante la noche del martes en el Chester de Risto Mejide con un objetivo claro: contar su historia como mujer maltratada para que las mujeres que viven su misma situación, denuncien.

La protagonista conoció a Carlos 'el Yoyas' durante la segunda edición de Gran Hermano, donde ambos participaron: "Cumplí 23 años dentro de la casa. Tenía las hormonas revolucionadas y había un rollo muy sexual. Él era bastante bruto, aunque no lo interpreté como agresión".

A Carlos Navarro lo expulsaron en la jornada 15 del programa por agredir a un compañero. También tuvo actitudes agresivas con la joven Fanya, aunque ella lo negó. "Yo lo dije porque no era consciente", confesó a Mejide.

"Al principio me aislaba, pero era atento conmigo. No tardó en aparecer la cara mala. Una tarde en la calle le contesté durante una discusión y me agarró tan fuerte la mano que se me saltaron las lágrimas", continuó, contando aquella primera agresión.

Esto fue algo que a la joven le causó confusión: "No quería que nadie lo viera por vergüenza". Otras de las agresiones más comunes al principio de la relación, según relató, era que su expareja le hundía su talón en el empeine de la joven. "No me pedía perdón, sino que me echaba las culpas por provocarle".

Cada historia de violencia de género es un mundo, pero en el maltrato sufrido por Fayna muchas pueden verse reflejadas.

“No quiero olvidarme de las que siguen donde yo estaba antes”

📞 016 #ViajandoConChester #ChesterFayna @cuatro pic.twitter.com/gcrB8EjByg — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) February 21, 2023

Así fue como Fanya Bethencourt comenzó a ser maltratada por su expareja. Después de ello, las agresiones fueron a más: "Me cogía del cuello. Sabía donde podía pegarme para que no fuera evidente". La joven tuvo miedo de morir, dadas las amenazas del maltratador y sus agresiones: "Podía no parar".