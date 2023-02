Keyla le cuenta a sus compañeros de 'La isla de las tentaciones' que es transexual: "Estamos avanzando como sociedad"

Keyla Suárez es, sin duda, una de las tentadoras protagonistas de la sexta edición de La isla de las tentaciones. Durante el programa emitido el lunes, la joven protagonizó con beso con Adrián, quien, de este modo, le fue infiel a su pareja, Naomi.

En el Debate proyectaron las imágenes inéditas en las que la joven influencer les contó a sus compañeros que es una chica transexual: "Soy como una mujer cualquiera". Los chicos y chicas de la villa le apoyaron y se fundieron en un abrazo colectivo tras la confesión.

"Cuando fui a la isla pensaba que me iba a encontrar con cinco orangutanes, no me esperaba para nada que estos cinco chicos tan diferentes se pusieran en mi piel y me dijesen que qué más daba", confesó tras ver la naturalidad con la que sus compañeros trataron el tema.

Sandra Barneda, por su parte, también confesó que tuvo un poco de temor antes de ver la reacción tan amable y respetuosa de sus compañeros: "No sabía lo que podía pasar. Me sorprendió mucho. Hemos evolucionado como sociedad".

El colaborador, Kiko Matamoros, coincidió con la presentadora. "También en las redes la gente ha sido muy respetuosa. Si hemos avanzado ha sido por gente como tú", le dijo a Keyla, quien se emocionó con las palabras que le dedicaron.