Lorena Castell muestra en 'El Hormiguero' los tatuajes que se ha hecho estando borracha

El Hormiguero recibió este martes a Lorena Castell, que comentó con Pablo Motos su espectáculo de revista Bingo para Señoras que representa en Madrid, un show que combina bingo, baile y números musicales en el que la colaboradora de Zapeando es maestra de ceremonias.

.@lorenacastell nos presenta “Bingo para señoras” que se celebra en el @FloridaParkMAD dos veces al mes #CastellEH pic.twitter.com/wcU5Vot3Wg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 21, 2023

El presentador quiso saber cuáles fueron los primeros trabajos de la barcelonesa: "Trabajé doblando ropa, haciendo pizza y poniendo piercings en un estudio", afirmó.

"Es que no me gustaban los horarios y por eso cogí ese trabajo. Uno de los casos más curiosos fue el día que le puse dos pendientes a la vez a un chico en la lengua. Se le puso como una morcilla...", recordó la invitada.

Motos también desveló que Castell es tatuadora amateur y ella no dudó en admitir que "me puse a ver tutoriales en YouTube y me compré todo el kit para hacerlos. Usaba la pierna izquierda para practicar".

Tras mostrar uno que parecía un platillo volante al que llamaba "planeta patata", un cuchillo que se hizo en MasterChef Celebrity (edición que ganó), Motos quiso saber cuáles se había hecho estando borracha: "Me hice uno que pone 'error', que me lo tatuó una amiga y yo le tatué lo mismo. También un corazón que parece un lunar", afirmó la barcelonesa.