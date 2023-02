De las rebajas a las urnas

Hay facturas que toca pagar en el momento y otras que se asumen a plazos. La del ‘solo sí es sí’ es doble. PSOE y UP la están pagando ya con un creciente desconcierto social y una clara crisis en la coalición, quizá ya sin solución hasta las elecciones. Pero además, les tocará afrontar el pago aplazado. La encuesta de Dym señala que el principal pagador en las urnas será UP, frente a un PSOE que aguantaría esta crisis, pero ya no sumaría con sus socios. El PP, de momento, es el que gana. Pero solo son encuestas.