La Junta aborda por primera vez en 40 años la reordenación de sus delegaciones provinciales

Conseguir tener una Administración más moderna, ágil, eficiente y eficaz que, en última instancia, mejore la respuesta que se ofrece a los andaluces en cada una de las ocho provincias. Este es el objetivo del plan estratégico sobre el modelo de organización territorial provincial en la Junta, cuya formulación aprobó este martes el Consejo de Gobierno, lo que supone abordar esta modernización "por primera vez en 40 años".

Así lo explicó el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que aseguró que esta será una reforma "ambiciosa" que, en ningún caso, supondrá incrementar el actual número de delegaciones territoriales, que se mantendrá en diez, pero sí "transformar y modificar su funcionamiento al servicio de la ciudadanía". Esto supondrá la reorganización de los recursos en las delegaciones, sin descartar modificaciones en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo), ya que, según señaló el consejero, hay departamentos en los que hay "desajustes en las cargas de trabajo".

La simplificación de procedimientos y la digitalización serán claves en este nuevo plan, de forma que los expedientes, medioambientales y de patrimonio, por ejemplo, se puedan resolver en un menor plazo de tiempo. En este punto, Sanz puso de ejemplo la reciente concesión de ayudas a la contratación concedidas por la Consejería de Empleo, que ha conseguido, gracias a la robotización, reducir el plazo de resolución y entrega de más de un año a 37 días.

Por ello, la Junta impondrá la "obligación" de que cualquier procedimiento de concesión de subvenciones tenga que contar con la automatización del mismo. "Todo tiene que ser telemático", incidió Sanz, que aseguró que aún hay expedientes que "viajan desde una provincia hasta los servicios centrales", lo cual consideró como "inasumible".

El proyecto implicará igualmente la unificación de servicios allá donde sea posible, así como de criterios, la reducción de trámites preceptivos no imprescindibles, la redefinición de las oficinas de registro o la introducción de la inteligencia artificial. Otro de los ejes más destacados será la colaboración con los ayuntamientos, de forma que se mejore la coordinación con los entes locales ante determinados procedimientos, sin descartar compartir información y aplicaciones, "algo que ahora no ocurre", lo que supondrá "trabajar al unísono", de forma que "no haga falta esperar a que finalice un procedimiento en un municipio para poder iniciar el de la Junta de Andalucía".

En definitiva, reiteró el consejero del ramo, se trata de "adaptar la administración territorial a la demanda de la sociedad y alcanzar una administración más transparente, proactiva, ágil y cercana, avanzando en la modernización y mejora continua de la calidad de los servicios públicos". Los servicios centrales de la Junta de Andalucía son "básicos", pero el Gobierno de Juanma Moreno, concluyó Sanz, "cree ciegamente" en dar "la misma importancia" a la presencia de la Junta, la capacidad de actuación y de resolución de asuntos de cara al ciudadano y la atracción y gestión de inversiones "con la mayor facilidad y agilidad en cada en cada provincia".