Un año bajo la guerra energética en España: del miedo al desabastecimiento a la búsqueda de soluciones para abaratar el gas y la luz

La invasión de Ucrania por parte de Rusia hace ya un año puso a las claras la guerra energética que Moscú llevaba librado con los países de la UE desde hacía meses. Sucedió después de cortes indiscriminados de las tuberías que llevaban su gas a los Estados miembros, que dieron lugar a un incremento progresivo de los precios de la electricidad. Por eso, la primera sensación que recorrió desde la mente de los consumidores hasta el Congreso de los Diputados fue si la declaración definitiva de hostilidades tendría como consecuencia cortes de suministro. En el último año, la energía ha centrado el debate político y social como nunca antes y ha habido ocasión de comprobar que las garantías por parte del Gobierno de que no habría desabastecimiento se han demostrado certeras, pero también el verdadero riesgo al que apuntaban Moncloa y el Ministerio de Transición Ecológica: habría gas y electricidad, pero a precios mucho más caros. La experiencia de este primer año ha sido una contrarreloj para bajar los precios de la energía que contribuyó a otra subida histórica, la de la inflación, mediante bajadas de impuestos y creación de bonos y tarifas y refuerzo de otras existentes, el mecanismo ibérico.

En paralelo a las medidas para contener los precios, el último año ha sido el de una doble búsqueda por caminos opuestos. Por una parte, el despliegue de energías renovables ha dado un paso de gigante, con el objetivo de que más pronto que tarde energías limpias y baratas y generadas en España como la eólica y la fotovoltaica terminen por sustituir a los combustibles fósiles, el gas particularmente, que es necesario importar. Por otra parte, el corte de relaciones comerciales con Rusia ha llevado a España y al resto de la UE a buscar nuevos suministradores de gas, no tanto por tubería como por barco, incrementando las vías comerciales desde Estados Unidos, pero también desde países tan poco democráticos como Qatar o Azerbayán.

"Damos por descontado que, incluso en el caso de que ojala se produzca el cese de hostilidades, no podemos contar con Rusia para nuestra seguridad energética", como "suministrador fiable", afirmaba la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en el aniversario del inicio de la guerra, el viernes pasado. "Europa está aprendiendo a independizarse de Rusia", añadió sobre la experiencia de estos últimos doce meses en los que ha sido necesario buscar nuevos abastecedores y reformar reglas energéticas, en la UE y también en España.

La apuesta aún más decidida del Gobierno por las renovables y la búsqueda de gas natural licuado por todo el mundo coinciden en el intento de desvincularse totalmente de los combustibles fósiles rusos, con un éxito en España cuestionable: cuando empezó la guerra era uno de los países de la UE menos dependientes del gas ruso pero en el último año Rusia ha sido el origen del 17% de las importaciones desde este país. El PP acusó esta semana en el Congreso al Gobierno de esta financiando por este medio a Putin en su guerra contra Ucrania. El Ministerio replica que se trata de "decisiones empresariales" de comercializadoras privadas sobre a qué puertos llevan el gas natural licuado que compran a Rusia, que a diferencia del gas por tubería no está sujeto a sanciones y pregunta al PP si quiere que "intervenga a las empresas" y añade que el gas natural licuado a Rusia está llegando a todos los países de la UE que, como España, tienen plantas de regasificación, particularmente a Francia y Bélgica.

Precios récord

El día que empezó la guerra, el precio medio de la electricidad en España era de 205 euros MWh. Muy por encima del umbral 'normal' de 50-60 euros pero en la línea del encarecimiento progresivo desde el verano de 2021, que la UE atribuye a la guerra soterrada de Rusia en el ámbito energético. Las primeras incursiones del 24 de febrero provocaron que, al día siguiente, la luz diera un salto hasta los 240 euros MWh, continuando con una senda ascendente que llevó la luz al pico de 283 euros en marzo y que no empezó a bajar de los 150 euros hasta septiembre. El 22 de febrero de 2023, el precio medio diario de mercado mayorista -el refleja el de los hogares con tarifa regulada- marcaba 144 euros MWh.

Evolución del precio de la electricidad (izquierda) y del gas en el último año. Omie/Mibgas

Con respecto al gas natural, los continuos 'accidentes' que interrumpieron entre 2021 y 2022 el suministro desde Rusia a la UE y un mercado referenciado al gas ruso dispararon los precios en este último año. Alcanzó niveles superiores a 200, 250 y hasta 300 euros Mhw nada más empezar la guerra y el verano pasado, hasta "estabilizarse" en los últimos meses en os 60 euros.

Más allá de las gráficas, los precios disparados de la energía fueron la causa primera del incremento histórico de la inflación y llevaron la conversación sobre el coste de la luz o de la calefacción al ámbito más cotidiano. Llevaron a fábricas a decidir suspender su actividad temporalmente, hicieron menos confortable la vida de los hogares que optan por no poner la calefacción y afloraron una nueva categoría, la de aquellos que aun con trabajo pasaron en 2022 a tener grandes dificultades para pagar las facturas de la luz.

Rebajar la factura

Con este panorama, buena parte de las decisiones que ha tomado el Gobierno en el último año se han enfocado a intentar bajar o, al menos, contener, las facturas de la energía. La medida 'estrella', también por el esfuerzo diplomático que fue necesario desplegar en la UE, es el mecanismo o excepción ibérica, el tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad, que entre el 15 de junio y el 31 de enero ha ahorrado 4.970 millones de euros a los consumidores españoles y ha rebajado un 30% las facturas en el mercado regulado, que repercute directamente los precios del mercado mayorista. Según el último balance del Ministerio de Transición Ecológica, la luz ha costado un 59% menos que en Italia, un 46% que en Francia y un 39% menos que en Alemania.

Por otra parte, en este último año se ha ampliado el descuento del bono social hasta el 40% y para todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital; se ha bajado el IVA del 21 al 5% del gas y de la luz, los costes fijos de la factura y se ha creado un nuevo bono eléctrico para hogares que no cumplen los requisitos para recibir el bono social, con ingresos que en la horquilla más alta rozan los 28.000 euros anuales, pero que igualmente han ido golpeados por el encarecimiento de la energía.

La crisis energética por la guerra de Ucrania también dio protagonismo a las tarifas reguladas de gas, en el sentido opuesto a la senda liberalizadora marcada hasta entonces por la UE. A la vuelta del verano de precios récord del gas, miles de consumidores se lanzaron a pasar del mercado libre al regulado y contratar la Tarifa de Último Recurso (TUR). En enero, la tenían contratada 2,3 millones de hogares, un 50% más que en verano de 2022. En noviembre, el Gobierno creó la TUR vecinal para que las comunidades con calefacción central también pudiera acceder a tarifas que son más baratas que la más económica del mercado.

El resultado de estas medidas es desigual. No han encontrado la respuesta esperada por parte de la ciudadanía. Tres meses después de su creación, no llegan a 5.000 las comunidades de vecinos con tarifa regulada, solo unos 3.300 hogares se han acogido al nuevo bono eléctrico y las asociaciones del sector denuncian que la "carga burocrática" hace el bono social llegue solo a un millón y medio de hogares vulnerables y muy vulnerables de los seis millones que tendrían derecho a él. El Ministerio reconoce estas dificultades e insiste en campañas para recordar a los ciudadanos las distintas ayudas a las que pueden acogerse. Hace unos días, la vicepresidenta Ribera apuntaba que se trata de un derecho, no una obligación, y que al Gobierno le queda "insistir en que no haya nadie que pueda ser beneficiario y no sepa que esto existe".

Despliegue de renovables

En el principio del camino que termina en la factura de la luz está la tecnología con la que se genera la electricidad, el punto que ha vivido su propia revolución desde que empezó la guerra en Ucrania. Ha sido el impulso definitivo para acelerar el despliegue de las energías renovables para suplir cada vez más el gas en el uso doméstico, de transporte -vehículo eléctrico- e industrial en los casos en los que es posible.

En 2022, la potencia instalada de energía fotovoltaica en suelo fue de 3,712 megavatios, equivalente al 18,9% del total desde años anteriores, según cifras de UNEF, y el autoconsumo experimentó su año de mayor éxito hasta el momento. Según un reciente estudio de APPA Renovables, se instalaron placas solares en 217.248 de las 298.000 viviendas que las tienen y que equivalen al 5% de los inmuebles unifamiliares que hay en España. La eólica también batió récords de generación de electricidad en 2022, más de 61.000 gigavatios/hora y con una nueva potencia instalada de 1.659 megavatios, el 5,5% del total, según la Asociación de Empresas Eólicas (AEE).

El despliegue inédito de renovables que ha impulsado la guerra de Ucrania ha encontrado en España un Gobierno especialmente a favor de este cambio, que ultima una modificación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para elevar los actuales objetivos de renovables en la producción de electricidad para 2030. Este último año, el Ministerio de Transición Ecológica ha promovido cambios legales para acelerar la autorización de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, que también tuvieron un buen empujón con la autorización exprés de cientos de proyectos antes del 25 de enero. El acelerón, una necesidad imperiosa para capear la crisis energética en línea con la UE, ha provocado también recelos en las zonas, particularmente despobladas, donde se proyectan los grandes parques de renovables y también un mercado especulativo que hace que en el sector se empiece a hablar de un fenómeno parecido al "ladrillazo".

Del tubo al barco

Mientras se alcanza la anhelada neutralidad climática -se supone que en 2050- y se hacen realidad nuevas tecnologías como el hidrógeno renovable, el gas natural sigue siendo necesario, tanto para la industria como para la calefacción de los hogares. España redujo sus importaciones desde Rusia de un ya de por sí reducido 8% a un 5% en 2022 e hizo un movimiento para abastecerse que consiste en incrementar las importaciones de gas natural licuado -en estado líquido, por barco-. En 2022 lo recibió de 19 países, particularmente desde Estados Unidos, que en algunos meses desbancó al gas procedente del tradicional principal suministrador, Argelia, con quien las relaciones han colgado de un hilo este año, por el apoyo del Gobierno al plan de Marruecos sobre el Sáhara. En enero de 2023, el 30% del gas que llegó a España fue por barco desde Estados Unidos; el 23% del Mar del Norte, el 7% de África, el 5% Rusia y el 3% de Azerbaiyán. A pesar de la ruptura total con Rusia por la guerra de Ucrania y de que la UE ha prohibido las importaciones por gasoducto, los operadores siguieron trayendo mucho gas en barco a España, que en enero fue el 20% del que arribó a sus puertos.

Este suministro sirve para satisfacer un consumo de gas que desde agosto del año pasado se redujo entre un 22 y un 24%, según el Ministerio, pero aumentó en la generación de electricidad -sobre el que actúa el mecanismo ibérico-. Fue menor en los hogares y en la industria y se une al hecho de que la electrificación de la economía -donde entrarían las renovables- deja todavía bastante que desear a ojos del sector. Desde agosto y también para cumplir con un compromiso en la UE, España ha recortado el consumo de electricidad un 7,5% pero APPA Renovables, que agrupa a las principales asociaciones, muestra su "preocupación" por un consumo eléctrico que va a la baja desde 2020 y que afecta a los objetivos de descarbonización. "No estamos electrizando lo que necesitamos", advierten.

Medidas europeas

El ataque sobre Ucrania por parte de Rusia y la crisis energética han contribuido en el último año a asentar el papel de la UE en un asunto tan convertido en crucial como los precios del gas y de la electricidad. Se ha visto con mucha claridad cómo las medidas nacionales son solo una parte y a veces una extensión de lo que se acuerda en Bruselas, en unas negociaciones en las que Ribera ha tenido un notable protagonismo.

Empezando por la 'excepción ibérica', que tuvo que ser negociada y aprobada con la Comisión Europea y para la que ahora el Gobierno espera luz verde de Bruselas para poder prorrogarla seis meses más, hasta el 31 de diciembre de 2023. También tienen origen comunitario los objetivos para recortar un 5% el consumo de electricidad y un 15% el de gas, el mecanismo para poner un límite al precio del gas en caso de que vuelva a desbocarse que ha conseguido contenerlo en los 60 euros desde entonces o el proyecto para construir un corredor de hidrógeno renovable entre la Península Ibérica y Francia, el H2Med, para buscar una alternativa al gas y que también vio la luz en este año de guerra y de crisis energética.

También está en el centro de la UE la reforma a la que ha terminado abocando la guerra de Ucrania, del mercado eléctrico europeo. De momento, no se sabe si terminarán imponiéndose posturas a favor de un cambio radical como defiende España o meros retoques como quiere Alemania, pero el tabú de momento se vino abajo y la Comisión Europea accedió a emprender una reforma que puede que se cierre bajo Presidencia española de la UE, precisamente también por el aumento desmesurado del precio del gas en el primer verano de la guerra.