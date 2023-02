Cristina Porta, sobre sus inicios en 'Sálvame': "Lloraba al llegar a casa"

Cristina Porta está pasando por uno de sus mejores momentos profesionalmente hablando. Después de su paso por Secret Story y el haber sido colaboradora en varios programas de Telecinco, la periodista ha sido uno de los últimos fichajes de Sálvame.

Pero esto no siempre ha sido así. Y es que la comunicadora ha confesado que sus inicios en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez no fueron fáciles.

"Lloraba al llegar a casa", asegura Porta. La catalana no se sentía cómoda en el plató, pues no entendía bien la dinámica del formato ni le gustaba ser protagonista de ciertas polémicas. Pero esto es cosa del pasado, pues asegura que ahora se "divierte mucho".

Además, tras haber participado ya en un concurso, no descarta la oportunidad de volver a otro. Eso sí, con la condición de no volver a enamorarse, ya que en Secret Story conoció a Luca Onestini, pero no salió bien. "No me van a volver a engañar nunca más", declara.

Y, precisamente en relación con los concursos, Cristina Porta confiesa que le gustaría presentar este tipo de formato en algún momento de su trayectoria en la televisión, en la cual pretende seguir creciendo.