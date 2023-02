Ramón Tamames aceptó este martes ser candidato de la moción de censura que quiere presentar Vox contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Pero el economista no cuenta con el visto bueno de una mayoría de españoles, que estiman que no es la persona adecuada para encabezar la iniciativa. Así, según la encuesta DYM para 20minutos, el 56% de encuestados opina que no es el aspirante idóneo frente al 16,7% que lo apoya.

Solo los votantes de Vox ven a Tamames como el candidato ideal para encabezar una moción de censura, aunque tampoco de forma mayoritaria (le dan el sí un 43,3% y un no, un 32,6%). En el resto de opciones políticas, hay más electores que consideran que no es adecuado que los que defienden su designación. En los partidos de izquierda, el rechazo a la candidatura independiente de Tamames es mayoritario (un 78,6% en contra los votantes de Podemos y un 74,7% los socialistas), mientras en la derecha el porcentaje es menor (45,7% en el caso del PP y 36,3%, en el de Ciudadanos).

Si el nombre de Tamames no convence, de manera general, a los encuestados, tampoco lo hace la propia moción de censura. Un 53,2% de los españoles está en contra de que Vox presente en estos momentos una moción de censura, frente al 26,2% de encuestados que se muestra a favor. Solo la apoyan los votantes de la formación liderada por Santiago Abascal (un 84,6%) y los de Ciudadanos (un 45,7% lo ve viable frente al 40,4% que lo censura). Entre los electores del PP, un 35,8% lo secunda y un 40,3% se muestra en desacuerdo. Llama la atención que hasta un 17,4% de aquellos que votaron por el PSOE en las últimas generales estén a favor de la moción de censura, un porcentaje que cae al 8,5% en el caso de los que se decantaron por Unidas Podemos.