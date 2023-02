Sálvame ha puesto sobre la mesa por segundo día consecutivo las diversas declaraciones que la periodista Alicia Senovilla ha hecho sobre Belén Esteban. Eso sí, sin nombrarla. La comunicadora destacaba en una rueda de prensa que Jesulín de Ubrique tenía mucho que contar, pero había habido alguien que "había hablado más alto". Por ello, la madrileña le ha contestado.

"Te lo dije en privado, pero tú sabes que ella se siente tu salvadora", le ha remarcado María Patiño. "Si alguna vez me he tenido que salvar de mi vida, la salvadora ha sido Belén Esteban", ha declarado sobre sí misma la de San Blas. Pese a esta contundente declaración, le han seguido insistiendo en la relación que tuvo con la presentadora.

La colaboradora ha negado haber mantenido cualquier tipo de trato con la periodista fuera de la televisión. "Belén Esteban se salvó a sí misma hace once años", ha esclarecido. "Alicia, no te voy a dar ni media. Habla lo que quieras, pro tú no eres mi descubridora", le ha lanzado.

"Déjame en paz, y si tienes que hablar, habla. Veinte años que no te veo", ha añadido. "Chelo Montesinos sí que me puso ahí, Alicia era presentadora", ha remarcado la madrileña.

"Vale ya con el temita, que lo tengo muy superado", ha pedido al propio programa. Pese a su cansancio, Esteban ha alabado el trabajo como presentadora de Senovilla, pero ha insistido en que llevan dos décadas sin verse.