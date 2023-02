Yolanda Díaz sigue teniendo el favor de la mayor parte de quienes votaron a Unidas Podemos en las pasadas elecciones generales. Así se desprende del barómetro de febrero elaborado por DYM para 20minutos, que revela que el 47,7% de los electores morados de 2019 elegiría la papeleta de Sumar si hoy fueran las elecciones generales y Díaz se presentara en solitario y frente a una candidatura de Unidas Podemos liderada por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Esta segunda opción, la lista encabezada por Montero y enfrentada a Sumar, la escogería solo el 29,4% de los votantes de Unidas Podemos de 2019, mientras otro 14,2% asegura que no votaría a "ninguna de estas dos" candidaturas y un 8,8% no lo tiene muy claro o prefiere no contestar. Por tanto, son dos las conclusiones principales que pueden extraerse. En primer lugar, que Díaz, ahora mismo, tiene más tirón que Montero entre el electorado morado. Y, en segundo lugar, que la fractura en el espacio a la izquierda del PSOE también trocearía en dos partes -aunque no de igual tamaño- a sus votantes.

Una eventual candidatura con Montero como líder, no obstante, tendría mucho más complicado penetrar en el electorado socialista que el Sumar de Yolanda Díaz. Según refleja el barómetro, en el supuesto de que ambos partidos concurrieran por separado a las generales, tan solo el 8,3% de quienes eligieron la papeleta del PSOE en 2019 se plantearía votar a la actual ministra de Igualdad, un porcentaje nimio si se compara con el 39,9% de quienes lo harían con la vicepresidenta segunda del Gobierno. Tan solo el 44,4% de los electores socialistas dicen que, en caso de división en el espacio a la izquierda del PSOE, no votaría a "ninguna de estas dos" opciones.

Si se cruzan los datos con la posición ideológica en la que se ubican a sí mismos los encuestados, la conclusión es similar. Entre los votantes que van desde el centro hasta la izquierda, el 34% asegura que votaría a Sumar en caso de que hubiera candidaturas separadas, por tan solo un 8,3% que asegura que elegiría la papeleta liderada por Montero. Y la diferencia es especialmente acusada entre quienes se consideran de centroizquierda: el 50,4% apuesta por Díaz y solo el 10%, por la ministra de Igualdad, unas cifras que se acercan algo entre los votantes que están más a la izquierda, ya que el 42,7% escogería la papeleta de Sumar y el 19,4%, la de Unidas Podemos.

Un programa aún por desvelar

El sondeo también pregunta por el futuro programa electoral de Sumar, que se prevé que Díaz desvele en las próximas semanas. La pregunta que se hace a los encuestados es a qué programa creen que se parecería más el documento de propuestas de la vicepresidenta segunda. Y el 41,3% de ellos responde que al de Unidas Podemos, a pesar de las diferencias que ha expresado en los últimos meses Díaz con sus correligionarios morados dentro del Gobierno. Tan solo el 29,1% de los encuestados piensan que las medidas de la vicepresidenta serán más parecidas a las del PSOE, por un 29,6% que no sabe o prefiere no contestar.

Estas respuestas, además, dan otra muestra de la capacidad que tiene Díaz de penetrar en el electorado socialista, ya que el 42,5% de las personas que se autoperciben como de centroizquierda -entre las que el PSOE es el partido mayoritario- consideran que el programa de Sumar será más semejante al de la formación que lidera Pedro Sánchez, casi la misma cantidad que piensa que se parecerá más al de Unidas Podemos. Por su parte, los votantes más escorados a la izquierda creen mayoritariamente que las propuestas de Díaz serán más similares a las moradas: un 53,1% lo ve así, por tan solo un 34,4% que opina que se acercarán más al programa del PSOE.