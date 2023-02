Un joven pierde un ojo tras una infección por dormir la siesta con las lentillas puestas: un parásito se 'ha comido' su córnea

Cuando los oftalmólogos advierten de lo que puede conllevar un mal uso de las lentillas, siempre hay que hacerles caso. De lo contrario, podrían tener problemas como el que le ocurrió a Mike Krumholz. Este joven estadounidense de 21 años se olvidó de quitarse las lentillas para echarse la siesta el pasado 19 de diciembre, en un despiste aparentemente inofensivo. Cuando se despertó ya nada era igual. Un microorganismo en el ojo izquierdo le invadió la córnea, por lo que ha perdido parcialmente la visión.

Cuando se despertó sentía un gran dolor acompañado de una notable inflamación, por lo que decidió acudir al médico, donde los doctores le recetaron antibióticos y esteroides pensando que era un simple herpes, según Daily Mail. Estos medicamentos no hicieron efecto, sino todo lo contrario, empeoraron la situación. Al continuar con el insoportable dolor el joven decidió volver al médico y allí recibió una de las peores noticias.

Finalmente el 21 de enero fue diagnosticado de queratitis por Acanthamoeba, una infección causada por una pequeño microorganismo que no suele revertir peligro, excepto si entra en contacto con la córnea. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE UU, este parásito afecta a uno de cada 33 millones de personas con lentillas.

"A veces gritaba de dolor"

Esta bacteria comenzó a 'comerse' el ojo del joven que perdió la vista de ese lado. Por si fuese poco, ante el gran dolor que sentía, se vio obligado a estar a oscuras en su propia casa para evitar el riesgo para el otro ojo. "Nunca había sentido un dolor como este, es imposible de explicar. A veces gritaba de dolor", relataba el joven.

Después de recibir el diagnóstico definitivo, Krumholz se sometió a una cirugía que no le ha servido de mucho. El joven solo tiene posibilidad de recuperar parcialmente su visión si se somete a un trasplante. "La pupila está cubierta, no tengo una en este momento, no puedes verla. Eso se debe a que el parásito se ha comido gran parte de ella", explica Mike.