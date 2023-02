Carmen Borrego habla del miembro desconocido de su familia: "No tenemos un hermano secreto, sino anónimo"

Carmen Borrego ha sorprendido a sus compañeros de Sálvame hablando sobre su hermano anónimo por parte de padre. La colaboradora ha querido relatar su historia como ejemplo de dar su lugar biológico a cualquier persona, pero ha respetado la privacidad de hermano.

El programa de Telecinco ha hablado de la reconciliación entre Manuel Díaz 'el cordobés' y su padre, Manuel Benítez, 'el cordobés'. La pequeña de las Campos no ha tardado en pronunciarse: "Hablo con conocimiento de causa. Yo lo he vivido desde otro punto de vista, y me he sentido tan bien cuando biológicamente se le da su sitio a una persona...".

"Hablas de tu hermano", ha aclarado María Patiño. "Todo el mundo debe tener la oportunidad de vivirlo, de la parte que lo recibe y la parte que lo da", ha insistido la tertuliana. "A mi hermano lo reconocimos nosotros, mi padre no vivía ya", ha explicado. Por su parte, la presentadora ha recordado que ellas pidieron la prueba de ADN.

"Él nunca ha pedido los apellidos, pero no quiero hablar de él", ha expresado. "Siempre hemos dicho que no tenemos un hermano secreto, sino anónimo". Patiño ha querido indagar más del origen, y la tertuliana se ha prestado: "No acudió a nosotros, acudió a una persona que conocía".

"Él es mayor que nosotras, anterior al matrimonio de mi madre. Cuando llega a nosotros en ese momento sí había una forma de demostrarlo, antes no se podía hacer una prueba biológica", ha detallado. En cuanto a cómo se enteraron, Borrego ha contado que fueron "oyendo cosas": "Yo fui más dura en ese momento, luego inmediatamente reaccioné y actué de otra manera. Sentí al principio la responsabilidad sobre quién era yo si ya no estaba mi padre".

Por su parte, María Teresa Campos tuvo una reacción "maravillosa". "Ese día que decides hacerte la prueba de ADN y no da dudas, es el momento de conocer al hijo de tu padre". "No quiero hablar de él, solo de ese momento de mi vida que fue muy bonito. Él siempre va a tener un hueco en mi vida", ha insistido.

Hasta el momento de la prueba no le habían conocido: "Recuerdo cuando le vi las manos, y cuando las vi supe que era mi hermano, porque no pueden ser más idénticas a las de mi padre. Hay en muchas cosas en las que se parece a mi padre". La colaboradora ha cortado su discurso varias veces para explicar que su relato debe "animar a aquellas personas que quieran conocer su historia"

"Ni él nos echó nada en cara, ni nosotras a él. Empezamos una relación bonita", ha expresado. Las Campos siguen teniendo contacto asiduo con él. "Cuando le abrazas sientes que le estás dado su lugar". "Mi padre nunca supo que ese niño existía", ha desvelado. "Él no quiere aparecer públicamente, y eso lo voy a respetar siempre. Lo importante es darle su lugar", ha insistido.