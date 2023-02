Esperanza Aguirre aparece lesionada en 'Todo es mentira': "Me he escurrido por las escaleras de mi casa"

Todo es mentira ha comenzado su emisión este martes con una de sus colaboradoras lesionadas. Y es que Esperanza Aguirre estaba en la mesa, pero sentada en una silla de ruedas. La política ha aclarado enseguida las dudas sobre lo que le ha ocurrido.

"Cuidado, porque la tenemos lesionada", la ha presentado Risto Mejide. La política ha contado lo ocurrido: "Soy muy tonta, y me he escurrido por un sitio de las escaleras de mi casa, donde ya me había pasado más levemente otra vez".

"Ha sido por unas zapatillas de una talla más a la mía que me compré porque me gustaron", ha explicado Aguirre. "Eso le ocurre a las personas que tienen casas de más de 5.000 metros cuadrados, yo en mi casa no me puedo caer", ha bromado Antonio Castelo.

En cuanto a los daños, ha señalado: "Me he roto un ligamiento anterior y un poco de menisco, pero me han dicho que no me tengo que operar". "Voy a fortalecer el bíceps, el tríceps, y voy a jugar al golf mejor", ha comentado, positiva.