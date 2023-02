El problema de Venecia ahora no son las inundaciones sino la sequía: la falta de agua seca varios de sus canales en pleno carnaval

En el inicio de 2023 el problema de Venecia no es el exceso de agua sino la sequía. En pleno carnaval, la icónica ciudad, única entre todas, es una mezcla de malos olores, peces muertos y movilidad reducida. El fenómeno no es extraordinario, pero sí mucho más intenso y duradero que otros inviernos.

La explicación es pura ciencia meteorológica: sequía, altas presiones persistentes y luna llena. Son las tres causas, resume Meteo.it, que han provocado que Venecia se seque y sus arterias sean un conjunto de canales embarrados. Tanto, que ya asoman los pilotes de los palacios históricos de la ciudad edificada sobre la laguna, incluso a lo largo del Gran Canal.

Moverse por Venecia está siendo estos días muy complicado. Lo están sufriendo especialmente los servicios de salvamento, bomberos, policía y ambulancias. Son las consecuencias de la marea baja, informa TeleVenezia. Los canales interiores han quedado reducidos a carriles de fango: hay centenares de barcos amarrados en el barro y las góndolas no pueden dar el paseo que piden los turistas.

Foto della situazione attuale dei canali #Venezia è anche il simbolo del paradosso della situazione idrica che affligge l'Italia: troppa #acqua e troppo poca da usare#Innondazioni e #siccità

Serve la realizzazione #infrastrutture per superare stress idrico

Foto @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/n7PcT98xYd — Patrizia Feletig (@citypat1) February 18, 2023

Se cumple así lo anunciado por el Centro de Previsiones de las mareas de Venecia, que entre el sábado y el martes, días clave del Carnaval, pronosticaba que la marea se iba a situará entre los menos 55 y menos 60 centímetros. En cualquier caso, aunque algo deslucidos, los carnavales se están celebrando sin alteraciones en su programación.

La bajamar aún no puede considerarse excepcional, pero si no llueve pronto, existe un riesgo real de que la situación empeore"

No es que el fenómeno sea una sorpresa en la laguna veneciana. Suele ocurrir a principios de año, pero nunca dura tantos días y con tanta intensidad, porque nunca ha habido una sequía tan extrema en invierno. "La bajamar aún no puede considerarse excepcional, pero si no llueve pronto, existe un riesgo real de que la situación empeore", se lee en el Corriere del Veneto.

El fango es lo último que podía afear los canales y las plazas de Venecia. El ambiente se empieza a hacer irrespirable y la cosa no es sólo de ahora. "Ya no hay tantos gatos, que antaño hechizaban la ciudad. Las palomas siguen proliferando y las ratas también. Los mosquitos, como en todas partes, resisten ahora incluso en invierno, con una tenacidad inexplicable. Las golondrinas están a punto de llegar, y luego las garzas, con el buen tiempo. De vez en cuando, en los canales, hay alguna alegre colonia de peces", escribe Giovanni Montanaro en el Corriere.

El Véneto y todo el norte de Italia

En 2050, el Véneto será la primera región de Italia y la cuarta de Europa en exposición al riesgo de inundaciones, subida del nivel del mar, récord de calor y cambio climático en general. Es la proyección que ha hecho Xdi, una empresa australiana que evalúa los riesgos climáticos para inversores y analistas financieros, basándose en los cálculos de los expertos del IPCC de Naciones Unidas.

Municipios del Piamonte están recibiendo agua para consumo en camiones cisterna

Pero la sequía no es sólo un problema de la Serenísima. Buena parte de la mitad norte de Italia atraviesa un momento complicado. Y es que al contrario que el sur del país, la ricas regiones norteñas no están preparadas para estas situaciones.

Como ocurrió el verano pasado, los grandes lagos están semivacíos, con el nivel del lago de Garda en mínimos históricos. Los Alpes han recibido menos de la mitad de las nevadas normales, según científicos y grupos ecologistas. Pero estamos en pleno invierno. La sequía ha empezado a afectar al agua potable, por ejemplo en el Piamonte, donde algunos municipios están recibiendo agua en camiones cisterna.

La siccità nel nord Italia. Il lago di Garda si scopre senz'acqua e così l'isola di San Biagio diventa raggiungibile a piedi. Non era mai accaduto d'inverno. pic.twitter.com/gmpbnfCnJg — Tg3 (@Tg3web) February 16, 2023

El río Po, que va desde los Alpes en el noroeste hasta el Adriático, está sufriendo casi como en verano, cuando Italia declaró el estado de emergencia en las zonas que rodean ese río, que sufrió su peor sequía en 70 años.

El Po tiene un 61% menos de agua de lo normal en esta época del año

El Po, el río más largo de Italia, tiene un 61% menos de agua de lo normal en esta época del año, denunció este lunes el grupo ecologista Legambiente. Un tercio de los alimentos Made in Italy producidos en el valle alimentario de esta cuenca está en peligro. Aquí también se concentra la mitad de la ganadería nacional.

La sequía ha reducido la producción de energía hidroeléctrica renovable: en 2022 hubo un descenso del 37,7% respecto a 2021, mientras que el pasado diciembre, según el Sistema Eléctrico de Terna, se observó una caída del 18,6% respecto a diciembre de 2021.

Allarme #siccità: con la crisi climatica è indispensabile intervenire e correggere gli errori del passato: rinaturalizzare i #fiumi , proteggere suolo e zone umide, ridare centralità alle Autorità di bacino, rivedere le concessioni idriche, combattere lo spreco #acqua pic.twitter.com/sYZVi4uxla — wwfitalia (@WWFitalia) February 20, 2023

¿Por qué se está secando Venecia?

La capital del Véneto se enfrenta a las consecuencias del anticiclón y la sequía. Altas presiones persistentes, sequía y luna llena son las causas, dice Meteo.it. ¿Cómo es que afectan tan gravemente estas tres causas a Venecia?

Lo causa el mínimo astronómico con un nivel del mar muy por debajo de la media

"Las corrientes del norte impiden el desarrollo de las mareas en el Adriático. El próximo fin de semana, por cierto, también hay luna llena, cuando las máximas son más altas y las mínimas más bajas: normalmente nos preocupamos por la llegada de aguas altas, en este caso la atención se centra en el fenómeno contrario causado precisamente por el mínimo astronómico con un nivel del mar muy por debajo de la media", explica el responsable del Centro de Mareas del Ayuntamiento veneciano.

Afortunadamente, la previsión meteorológica dice que en unos días llega a Italia una bajada de las temperaturas y con ella las lluvias y las nieves (en los Alpes), al menos en el norte de Italia, aunque está menos claro que vaya a llover en Venecia, la ciudad más hermosa y singular del mundo.