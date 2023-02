Ángel Expósito: "El feminismo de postureo es demagogia"

El periodista Ángel Expósito publica Mi abuela sí que era feminista. Mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento de postureo, un libro editado por HarperCollins donde el autor recoge las experiencias de once mujeres cuyo denominador común es "el amor, la solidaridad, la dignidad y la fuerza", según explica él mismo a 20minutos. En sus páginas, denuncia las situaciones injustas que sus protagonistas han atravesado a la vez que rebate el "feminismo oficial".

Publica Mi abuela sí que era feminista. Las abuelas del mundo, cuántas lecciones nos dan…

Absolutamente. Lo más importante del libro no es el autor, sino las historias que contiene. Sucede una cosa siempre que viajo por el mundo, y es que me acabo encontrando con una gran mujer. En este caso, a una misionera, una madre, una soldado… Ellas siempre cumplen el axioma de que siempre que salvas a una mujer salvas a una persona, a una familia, a una tribu y a una sociedad.



¿Cómo era su abuela?

Mi abuela murió cuando yo tenía 15 años. Era una mujer de pueblo, de la comarca de Talavera de la Reina, en Toledo, y con un humor muy característico de los refranes de Sancho Panza. Era de familia republicana. Haciendo estraperlo fue capaz de sacar adelante a 14 hijos, de los cuales murieron siete. Y esa generación, la de la Transición, fue la que consiguió la auténtica igualdad. Los maridos estaban trabajando, en la cárcel o bebiendo. Y ellas son las que tiraron de la familia, los hijos y los nietos.



¿Por qué apunta que ese feminismo era más valioso que el de ahora? ¿Piensa que las mujeres del siglo pasado tenían más cosas por las que luchar?

Posiblemente. A mí lo que me repatea es la demagogia en la política, en la economía… Y, en este caso, lo que me molesta es la demagogia en el feminismo. Que me den lecciones y consejos las actuales feministas, sin querer poner nombres propios, me repatea. Las que trabajaron como bestias pertenecen a otra generación.



Entonces, teniendo en cuenta los valores que se asocian actualmente al feminismo, ¿usted se considera feminista?

Estoy absolutamente en contra del feminismo de postureo y a favor de la igualdad por mis compañeras, mi hija, mi mujer… Pero en absoluto voy a apoyar el feminismo de una ministra que está ahí puesta por su marido.



¿A qué se refiere con "feminismo de postureo"?A la propaganda. El feminismo de postureo, como la política de postureo, me parece demagogia. Con esto se olvida a las auténticas feministas, las que luchan de verdad por el empoderamiento de la mujer y contra el maltrato machista. Las verdaderas feministas son las niñas que huyen de la guerra de países como Afganistán, o las soldados que rescatan a personas de situaciones inverosímiles. Eso sí que es feminismo, luchar por todas las mujeres.



¿Cuándo acaba el feminismo y empiezan el postureo o la propaganda?

En el feminismo oficial de los últimos años, el ministerial. Que vayan de feministas estas mujeres, no me lo trago. Están en el sector más machista posible. Estas señoras han llegado ahí porque las ha puesto su marido, con todo hecho y con todo conseguido. No son heroínas de nada. Heroínas eran mi abuela y mi madre; como las tuyas, seguro. Prefiero no fijarme en lo que me cuentan en un mitin.



¿Por qué impulsar propuestas como la Ley Trans o la reforma de la Ley del Aborto te hace menos heroína o feminista?Has mencionado la Ley Trans, a la que se oponen las verdaderas feministas del PSOE. No hay nada más machista que la Ley Trans, por ejemplo. Lo esconden todo en la terminología y en la demagogia. Mezclan las palabras, y olvidan el relato. Vuelvo a lo de antes: no me trago ese discurso.



¿Tiene sentido la existencia del Ministerio de Igualdad?

Partiendo de la base de que quedan cosas por hacer, imagino que todo lo que se haga puede ser para bien, pero es que creo que parten de un error de nacimiento. Seamos sinceros, esta señora es ministra porque la han puesto a dedo. La soporta quien la soporta, que es el presidente del Gobierno. Bueno, pues enhorabuena, porque has llegado donde nunca pensabas que ibas a llegar, y los méritos son los justos.



Insiste en que a Irene Montero la han puesto a dedo. ¿Eso quiere decir que no tiene la capacidad para liderar el Ministerio de Igualdad?No. Y no quiero personalizar, ¿pero si esta mujer no hubiera sido la pareja de Pablo Iglesias, habría sido ministra? Hago la pregunta al revés. Hay gente a la que sí le gusta lo que hace Irene Montero y le puede parecer injusto lo que yo estoy diciendo, no te digo que no. No tengo nada en contra de ello. Sencillamente, pienso que llegó ahí como llegó.

Volvamos a su libro. ¿Qué aprendizajes obtiene de las mujeres que usted considera un ejemplo?

He tenido la suerte de convivir con ellas en lugares como Ucrania, de volar en el helicóptero de rescate con la capitán del Ejército del aire y de estar en directo con la niña recién rescatada de Afganistán. También con Gloria, la actriz Down de la película Campeones. He aprendido de su dignidad y de su fuerza. Son mujeres supervalientes. Tienen eso que tienen las madres y que no tenemos los padres, una capacidad que solo tienen las mujeres. Es así.



De hecho, dice que las mujeres son mucho mejores para algunas cosas…

Bueno, tampoco hay que ser tan categórico. Lo que quiero decir es que siempre que te vas a una guerra, un terremoto, un atentado bestial, una crisis humanitaria, un campo de refugiados… siempre te encuentras a mujeres tirando del carro.



¿Y, pese a ello, no le da la sensación de que conocemos más héroes que heroínas?

Sí, y es una injusticia. Es verdad que cuando uno rasca más en la ciencia o en la historia de los ejércitos, de la política… se sabe que había menos mujeres, pero ahora hay más.



Aun así, admite que sigue habiendo machismo. ¿Qué propone para combatirlo a día de hoy?

Hay que intentar conseguir la igualdad. ¿Hay machismo? Sí. ¿Hay menos que antes? También. ¿Nos queda mucho por mejorar? Por supuesto, en eso estamos algunos y en eso estáis todas. ¿Cómo se combate? Luchando y educando. Es evidente que estamos mejor que hace unos años, pero queda mucho por hacer. Pues sigamos, faltaría más.



¿Piensa que el camino es largo?No sé cuánto de largo será, pero todavía queda. Cuando uno ve las encuestas y los estudios de los jóvenes y los adolescentes, te cagas con todo lo que piensan del control, la violencia, el machismo…



Dirige La linterna en la COPE. ¿Qué hace falta para alumbrar la información cada día?

El primer trabajo de un periodista es elegir los temas. Yo tengo que elegir todos los días un programa de casi cinco horas de radio. Bueno, pues me pego a la actualidad, al entretenimiento y a lo que mi equipo considera importante, y que no siempre coincide con la agenda oficial. Así conseguimos todos los días ofrecer horas de radio.



¿Qué consejos da a las nuevas generaciones de periodistas?

Hay que intentar estar en los sitios, usar Google y la Wikipedia lo justo y huir de la agenda oficial. Es una frase muy hecha, pero debemos dar voz a los que no la tienen, entregarnos a la realidad. Para eso hay que estar en los sitios. Hay que ser un buen periodista, un buen notario.