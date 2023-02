Rodri Fuertes, de 'Gran Hermano', muestra orgulloso el resultado de su trasplante capilar: "Me puedo peinar hacia atrás"

Rodri Fuertes ha sido siempre sincero, con respecto a su trasplante capilar y por ello ha querido hacer partícipes de ello a todos sus seguidores. Así, el que fuera concursante de Gran Hermano decidió viajar a Turquía para poner fin a su inseguridad.

El exnovio de Adara Molinero siempre había asegurado cómo quería volver a tener pelo donde las entradas empezaban a aparecer, por ello, esta decisión no sorprendió a nadie. Lo que sí que ha dejado sin palabras tanto al influencer, como a sus seguidores, ha sido el resultado de su operación estética.

Normalmente, Rodri siempre lucía gorras para evitar que las miradas se posasen en su cabellera, aunque todo apunta a que este complemento dejará de estar tan pendiente en las redes del joven. Así, a través de su cuenta de Instagram, el madrileño ha subido varios vídeos en los que se le ve con su nuevo look.

Sin ningún complejo muestra su nevo peinado sonriendo a cámara: "Bueno, es el primer día que me peino para atrás. Hacía muchos años que no lo hacía". De hecho, ha llegado a preguntar a sus seguidores sobre su estilo. Lo cierto es que no puede negar lo contento que está con el resultado.

Hace ya cuatro meses desde que el joven decidiera apostar por Estambul para injertarse pelo, y ahora, ya recuperado de la operación, solo tiene buenas palabras. Ahora lo más importante para el influencer es poder lucir su nueva cabellera.