La portavoz de Junts en el Congreso aparta la bandera de España del atril y deja cerca la de la UE: "Me representa más esta"

El independentismo catalán ha vuelto a protagonizar otro polémico episodio. Esta vez ha sido diputada de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras. La militante del partido catalán ha entrado en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, y antes de comparecer ante los medios de comunicación, ha apartado la bandera de España -dejando cerca del atril la de Unión Europea- situada junto al atril, con un notable gesto de desprecio.

Posteriormente, en el turno de preguntas, uno de los periodistas ha 'pedido' explicaciones sobre este gesto a la portavoz de JxCat. "La hemos apartado porque estaba muy cerca. Me representa más esta bandera (la europea) que la otra", detallando además que la española estaba "muy cerca" y que la de la Unión Europea quedaba "muy chula".

Para continuar con su particular 'desafío', Nogueras ha arrancado su comparecencia en catalán, algo que en otros momentos ha generado polémica en el Congreso de los Diputados, pues no está permitido. Todos los miembros parlamentarios deben expresarse en castellano durante las sesiones en el hemiciclo. Como consecuencia, las reacciones de algunos partidos como Vox no se han hecho esperar.

Vox carga contra Nogueras

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del grupo parlamentario Vox ha criticado duramente la acción de Nogueras en la sala de prensa de la Cámara Baja. "Lleva tres años y medio disfrutando de un sueldo en el Congreso y hasta hoy, qué casualidad, cuando quedan tres meses para las elecciones, no se le ocurre el numerito con la bandera", ha afirmado.

Asimismo, el miembro de Vox ha afirmado que "uno es libre de sentirse más menos representado con la bandera que sea" pero le ha espetado a la diputada catalana que el "único motivo" por el que puede sentirse representada por la insignia europea es, precisamente, "porque es española". "Si no fuera española no podría ser europea", ha sentenciado.