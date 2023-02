La 'youtuber' Naiara Música rompe con su novio tras descubrir que "habla con otras chicas": "Estoy bien, pero no estoy bien"

La youtuber Naiara Música ha vuelto a hacerse viral, pero esta vez no es por alguna de las versiones de canciones que suele subir a su canal, donde tiene 165.000 suscriptores.

La vasca ha revelado que ha roto la relación con su novio. "Javi y yo lo hemos dejado o no sé, están en estanbite", ha escrito en un largo texto que ha publicado en su historia de Instagram, donde se podía apreciar su enfado y nerviosismo.

Parece que el motivo de la ruptura es una supuesta infidelidad. "No me gusta estar con gente que habla con chicas y no me lo cuenta. No me gusta que ligue si no es conmigo. Eso no está bien", ha escrito.

naiara música ha roto con el novio y os traigo las historias porque son fantasía pura pic.twitter.com/63HjHgEIgX — maría 🫶🏻 (@soulfrommars_) February 20, 2023

"Estoy bien, pero no estoy bien con lo que me ha pasado hoy a las 21.30 de la tarde", ha escrito, dando a entender que acababa de descubrir el tipo de actividades que realizaba su novio.

Al parecer, tras una fuerte discusión, incluso quiere quitarse el tatuaje que tienen juntos. "No sé si me pasará algo, si volveré con él o no. Yo me voy a quedar soltera y punto, haré mis cosas que me gusta hacer", ha escrito, cambiando de opinión constantemente: "Los hombres no me gustan, no son fieles".

Unas palabras que enseguida han llegado a Twitter, donde han comentado que "con tantos giros de guion" es difícil seguir la historia. Aunque hay una declaración que ha triunfado: "Seguro que él está enfadado, no me habla y tengo cagalera de los nervios...".

"yo haré lo mismo y mejor todavía me voy a liar con ellos" pic.twitter.com/Qweim977XP — maría 🫶🏻 (@soulfrommars_) February 20, 2023

Y así lo ha mostrado en unas capturas de las conversaciones donde él intenta explicarse y ella se niega en banda, provocando también el enfado de Javi. "Que te vaya bien", se despide.