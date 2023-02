La tala en Madrid llega al Congreso: Más País, PSOE y UP reivindican los árboles para bajar la temperatura en las ciudades

Los tres partidos que parecen obligados a entenderse tras las elecciones del 28 de mayo para, si salen los números, intentar desbancar al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han unido sus fuerzas este martes en el Congreso para aprobar una iniciativa en favor de medidas para deshacer las llamadas 'islas de calor', las concentraciones de elevadas temperaturas sobre todo en las grandes ciudades, que aboga por preservar espacios naturales y zonas verdes. La polémica tala de árboles, de momento paralizada, en el parque de la Arganzuela para ampliar la línea 11 de Metro ha saltado de la mano de Más País y Unidas Podemos del debate municipal al Parlamento con una iniciativa en la que el PP se ha abstenido al término de un debate en el que, no obstante, este partido ha criticado que era una mera "excusa" para hacer "campaña" en contra de Madrid.

La proposición no de ley la registró Más País -la marca nacional de Más Madrid- el 10 de enero pero fuentes de la formación no ocultan que "evidentemente" el debate de este martes en el Congreso tiene que ver con lo que ha sucedido en los últimos días en la capital, donde una multitudinaria concentración de vecinos ha llevado al gobierno de Díaz Ayuso a paralizar la tala prevista de cientos de árboles en el parque de la Arganzuela. Más País ha aceptado una enmienda transaccional del PSOE que deja claro que el Gobierno central ya actúa frente las 'islas de calor' y la iniciativa también ha sido aceptada por Unidas Podemos. Se han abstenido los diputados del PP y han votado en contra los de Vox, que insiste en negar la crisis climática, que el cambio climático esté provocando un calentamiento sin precedentes del planeta, como el pasado verano, y que incluso defiende las emisiones de CO2 como positivas para la flora.

En la presentación de la iniciativa en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la diputada de Más País Inés Sabanés ha defendido las "soluciones basadas en la naturaleza", como infraestructuras verdes, la recuperación de riberas o una especial protección de entornos naturales y zonas verdes ya existentes para rebajar el impacto de las islas de calor, definidas en su iniciativa como "el fenómeno por el que las zonas urbanas tienden a tener temperaturas más altas que las zonas rurales, debido a la sustitución de vegetación por edificios y calles".

Acto seguido ha pasado a lo que ha sucedido alrededor de los planes de ampliación de la línea 11 de Metro. "No puede ser que la necesidad de infraestructuras como está pasando en Madrid se salde con un impacto para el patrimonio natural de arbolado. No podemos permitir que el crecimiento de las ciudades ponga en riesgo elementos consolidados de patrimonio verde como está pasando hoy en Madrid".

La su turno de palabra, el portavoz de Unidas Podemos, Juan Antonio López de Uralde, también ha aludido a Madrid al afirmar que la "ciudad es está en la primera línea en la lucha contra el cambio climático" y que esto no es lo que ocurre en la capital. "Lamentablemente, vemos que desde que es alcalde Almeida hay 80.000 árboles menos y en lugar de recuperarlos, la política es taparlos con bloques de hormigón para que no se vea que había árboles".

"En Arganzuela, miles de personas salieron a la calle obligadas a defender el arbolado de la zona de Madrid Río y afortunadamente no ha sido en vano, se ha conseguido que la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso eche marcha atrás", ha añadido.

Sin mencionar el caso de Madrid, la portavoz socialista, Inmaculada Oria, ha apelado a la necesidad para combatir un fenómeno térmico en las ciudades que hace subir las temperaturas sobre todo por las noches y que tiene su "causa principal en la acumulación de estructuras como edificios y aceras que absorben más calor y lo liberan lentamente". "Se le suma el calor, la contaminación generada por el tráfico o la industria" u olas de calor como la de verano pasado, que "disminuyen la calidad de los habitantes, especialmente los de menos renta".

Campaña contra Madrid

El diputado del PP y precisamente en un debate tan madrileño exconcejal del Ayuntamiento, Percibal Manglano, no ha mostrado oposición a poner medidas contra las 'islas de calor', pero ha criticado que el debate de la proposición de ley precisamente ahora era una "excusa para entrar en polémica y citar a la ciudad de Madrid". "Estamos en campaña y cualquier ocasión es buena", ha dicho antes de iniciar su defensa de las decenas de miles de árboles que ha plantado Martínez Almeida en esta legislatura. En total, ha dicho Manglano, se han plantado 210.000-. Fuentes de Más País recuerdan que "el 80%" de estos ejemplares se han secado porque no los han regado y no han tenido ningún tipo de mantenimiento.

"En Madrid hay 5,7 millones de árboles, en lo que va de legislatura con Almeida se han plantado 210.000 árboles, en lo que dure esta comisión se habrán plantado varias docenas y se nos olvida que se han talado árboles en época de la señora Sabanés", ha señalado el diputado popular. Según ha dicho, cuando la hoy diputada era delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento madrileño se talaron 100.00 en toda la ciudad "en menos de cuatro meses".

Aun con todo, Manglano y el resto del PP no han votado en contra sino que se han abstenido a una proposición no de ley que pide al Ministerio de Transición Ecológica que cree un indicador específico para las "islas de calor urbanas" y que se sistematice, de modo que puedan identificarse en cualquier ciudad.

Asimismo, pide la colaboración de ayuntamientos y comunidades para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan un mapa de estas islas de calor para poder medir su evolución y "continuar impulsando medidas" para minimizar su efecto, como "las destinadas a la eficiencia energética y la renaturalización de las ciudades, incluyendo la restauración de los ecosistemas fluviales en entornos urbanos".