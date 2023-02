Nuevos detalles de la coronación de Carlos III: música en homenaje a su padre y un coro góspel como en la boda de Harry y Meghan

Quedan pocos meses para que se produzca la coronación de Carlos y Camilla y la Casa Real británica ha publicado nuevos detalles del evento más esperado del año, que se celebrará el 6 de mayo en la Abadía de Westminster de Londres. Ahora ya se conoce la música que el heredero de la corona ha elegido para ese día tan especial.

Carlos III ha elegido doce piezas musicales que se interpretarán en la ceremonia religiosa en la que tanto él como su mujer serán bendecidos, ungidos y consagrados. Se trata de unas obras ortodoxas griegas con las que rendirá homenaje a su padre, Felipe de Edimburgo.

Como gran admirador y amante de las Artes, el futuro rey quiere que en su coronación queden reflejados una variedad de estilos musicales. Por ello contará con la supervisión de Andrew Nethsingha, organista y maestro de coro de la Abadía. También estará Sir Antonio Pappano, director musical de la Royal Opera House, que dirigirá la Orquesta de la Coronación, formada por músicos de las diferentes orquestas de las que era patrono Carlos cuando era príncipe de Gales.

Carlos III de Inglaterra y el príncipe Harry, en 2019. Getty

Se han compuesto para la fecha seis comisiones orquestales, cinco corales y otra de órgano, que interpretarán, entre otras obras, un nuevo Himno de la Coronación de Andrew Lloyd Webber, una Marcha de la Coronación de Patrick Doyles y un solista que tocará temas de los países de la Commonwealth. También se interpretarán nuevas piezas de Sarah Class, Nigel Hess, Paul Mealor, Tarik O’Regan, Roxanna Panufnik, Shirley J. Thompson, Judith Weir, Roderick Williams y Debbie Wiseman.

Los cantantes solitas serán el barítono Sir Bryn Terfel; la soprano, Pretty Yende, y el barítono Roderick Williams. También serán importantes el suborganista de la Abadía, Peter Holder, y el organista asistente, Matthew Jorysz.

Un recuerdo a Gales

Carlos III siempre ha tenido una estrecha relación con Gales. Por esa razón, una de las partes litúrgicas de la coronación se interpretará en galés. Además, el arpista real oficial, Alis Huws, formará parte de la Orquesta de la Coronación, que rendirá homenaje a esa unión.

Los coros, imprescindibles

En la ceremonia tendrán gran peso varios coros: los de la Abadía de Westminster, el de la Capilla Real de Su Majestad, el del Palacio de St. James, el de la Capilla del Colegio Metodista, el de la Catedral de Truro, el de la Ascensión y un coro de góspel, como ya hicieron el príncipe Harry y Meghan Markle para su boda. Además, también actuará el el King’s Scholars of Westminster School, que realizará las aclamaciones tradicionales.

Otros artistas que actuarán

En el evento no faltarán las fanfarrias, que serán interpretadas por los trompetistas de la Household Cavalry y por la Royal Air Force. El director Sir John Eliot Gardiner conducirá The Monteverdi Choir y English Baroque Soloists como antesala del servicio de música coral.

Adele y Ed Sheeran rechazan la invitación

Una de las citas más destacadas del evento a nivel internacional es el concierto que está previsto para el día posterior a la ceremonia que "reunirá tanto a iconos de la música mundial como estrellas contemporáneas para celebrar esta histórica ocasión".

Para él, Carlos III tenía entre sus prioridades a Adele y Ed Sheeran. Sin embargo, ambos han denegado la invitación. El autor de Shape of you tiene varios compromisos profesionales durante esos días en Estados Unidos. En el caso de la británica, no se saben las razones, simplemente que ha rechazado la propuesta.