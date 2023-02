'Espejo Público' habla con la portavoz de la joven que asegura ser Madeleine McCann: "Tenemos la misión de protegerla"

Desde que en 2007 desapareciera Madeleine McCann desapareciera en Portugal, son muchas las jóvenes que han asegurado ser la pequeña aunque, tras las pruebas pertinentes, se descubrió que no era así. Ahora, casi dieciséis años después, Julia Wendell, una chica polaca de 21 años, ha solicitado una prueba de ADN para demostrar que ella sí es la verdadera Madeleine.

A través de sus redes sociales, Julia aseguró que había optado por acudir a la Policía, pero estos no le dieron ninguna credibilidad y rechazaron hacerle las pruebas para dilucidar su verdadera identidad. Por ello, la joven decidió compartir su situación a través de Instagram, donde su perfil ya acumula más de 880.000 seguidores.

Este martes, Espejo Público ha podido hablar con la medium Fia Johansson, portavoz de Julia: "La madre de Julia no quiere que se haga ningún test de ADN ni colaborar de ninguna manera. Está demostrando que no tiene interés de mostrarse públicamente para contar que su hija tiene problemas. Ella no tiene ni idea de lo que está pasando en los medios de comunicación".

"Tampoco tiene a nadie que le aconseje qué hacer. Por eso, tenemos la misión de protegerla en esta situación con su grado de inmadurez. Tú estás diciendo en redes que tu hija tiene problemas mentales. ¿Por qué estás intentando tratarla como alguien que no es un ser humano?", ha agregado Johansson.

"Puede ser alguien que haya sido secuestrada al mismo tiempo y en las mismas fechas donde secuestraron a Madeleine porque todo lo que Julia dice coincide. Soy una mujer con casi diez millones de seguidores, soy una mujer influyente, no puedo quedarme callada cuando alguien me dice que necesita ayuda. Por eso, cuando alguien me pide que haga algo por ella, lo voy a hacer, lo haré incluso si ella no es Madeleine McCann, seguiré ayudando a esta joven", sentencia Fia Johansson.

De la misma manera, el matinal ha contactado con la periodista Eva Millán que, desde Londres, ha comentado que, "públicamente", los McCann han decidido mantener silencio y que, además, la noticia no ha tenido especial relevancia en Reino Unido. Sin embargo, algunos medios apuntan que una fuente próxima a ellos asegura que el matrimonio estaría "dispuesto a explorar todas las vías": "Esta fuente apunta que un miembro de la familia se habría ofrecido ya a hacerse una prueba de ADN, aunque no está confirmado oficialmente por parte de los padres".

De la misma manera, el matinal ha hablado en directo con Francisco Menen, perito fisionomista, quien ha comentado algunas de las claves para saber, a simple vista, si Julia es o no Madeleine. "No veo parecido ni hay los elementos suficientes para buscar una comparación", ha comentado el perito.

"La edad se puede definir con un procedimiento dental, así se sabe la edad exacta. Hacer una comparación con fotos es muy difícil porque unas pueden quedar mejor o peor o tener una aberración de la lente. Estamos hablando del sistema difícil porque con el sistema fácil tardaríamos diez minutos en saberlo", ha agregado Menen.

Además, el perito ha comentado por qué tiene claro que Julia no es Madeleine McCann: "Dentro de los labios hay una serie de particularidades y depende de cómo se ha hecho la foto, es muy difícil de determinar. Respecto a la nariz, hay muchos tipos, pero veo las diferencias en la raíz de la nariz, que es mucho más ancha que ahora de mayor".

"La oreja no cambia con los años. Puede hacerse más grande, pero no varía, y la lleva tapadita con el pelo, que es otro problema que tenemos", ha señalado Menen para, después, concluir que no le ve "ningún parecido" a Julia con Madeleine McCann.