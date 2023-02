La inflación y el coste de la vida han aumentado significativamente en España. Sin embargo, estos hechos no parecen haber impactado negativamente la demanda para comprar una vivienda puesto a que en el año 2022 se realizaron cerca de 720.000 transacciones, un 6,1% más que el año anterior. En lo que respecta a los precios medios de las viviendas vendidas, estos se incrementaron un 7,2% en todo el país, según destaca Idealista.

Muchos se preguntan qué pasará en el mercado de la vivienda este año, ya que según destaca el portal, "se espera que tanto el ritmo de las operaciones como los precios se ralenticen ante un más que probable freno de la actividad". No obstante, hasta el momento esto no se ha producido ya que el interés para comprar una vivienda no ha disminuido en lo que va de 2023 según destaca el último informe de Idealista.

El portal realizó un análisis de la demanda relativa en la compraventa de viviendas basada en el número de contactos por email, guardados en favorito y contraofertas de sus anuncios publicados durante el 2022. Tras el estudio, se ha comprobado que la ciudad de Madrid no se encuentra entre las diez primeras opciones de los ciudadanos a la hora de comprar una vivienda. De hecho, desde el inicio de la pandemia la capital fue sobrepasada por otros municipios de la Comunidad.

El municipio con más demanda relativa para comprar una vivienda es Rivas-Vaciamadrid, en donde el precio por metro cuadrado se sitúa en 2.435 euros, tras haber llegado a su máximo histórico y haber subido un 10,6% el año pasado. A la lista se suma Tres Cantos (3.181 euros/m²), municipio que también tocó su máximo histórico y en donde el precio se incrementó en un 18,1%.

El tercer y cuarto puesto lo ocupan Majadahonda (3.494 euros/m²) y Las Rozas de Madrid (3.038 euros/m²), en donde los precios aumentaron un 5,5% y un 8,3%, respectivamente. Seguidamente, se encuentran Paracuellos de Jarama (2.338 euros/m²) y Villanueva del Pardillo (2.521 euros/m²), cuyos precios incrementaron en un 8,9% y un 9% el año pasado.

A la lista se suma Boadilla del Monte, municipio en donde el precio por metro cuadrado ha tocado su máximo histórico de 2.867 euros/m² tras haber subido un 10,7% durante el año 2022. Después le sigue San Sebastián de los Reyes (2.659 euros/m²), único municipio del top 10 con mayor demanda relativa en el que el precio de la vivienda disminuyó. En concreto, la bajada fue del 0,9%.

Alcobendas (2.656 euros/m²) y Alcorcón (2.341 euros/m²) se encuentran en los puestos noveno y décimo de esta lista. En dichos municipios los precios de venta aumentaron un 7,4% y un 10,8%, respectivamente. Por su parte, la ciudad de Madrid se sitúa en la onceava posición. En la capital, el precio se incrementó un 4,9% hasta llegar a los 3.929 euros/m².

También se debe destacar el caso de Brunete, ya que se trata del municipio en donde más se incrementó el precio de venta de las viviendas. En concreto, subió un 32% hasta situarse en los 2.558 euros por metro cuadrado, su máximo histórico.

La lista de los municipios con mayor demanda para comprar una vivienda en la Comunidad de Madrid la completan: Colmenar Viejo (2.099 euros/m²), Getafe (2.137 euros/m²), Pozuelo de Alarcón (3.396 euros/m²), Leganés (2.140 euros/m²), Torrejón de Ardoz (2.020 euros/m²), Coslada (2.219 euros/m²), Mejorada del Campo (1.619 euros/m²) y Móstoles (1.922 euros/m²).