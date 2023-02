Adele y Ed Sheeran rechazan la invitación de Carlos III para cantar en la coronación

Mientras que por un lado hasta la esposa de Rod Stewart, Penny Lancaster, va a estar en la coronación del rey Carlos III de Inglaterra formando parte del dispositivo de seguridad de la ciudad de Londres, por otro, el monarca está muy decepcionado con las negativas que está recibiendo para el posterior concierto. No por Stewart precisamente, que también dijo que no estaría ese día, sino por las dos últimas: nada menos que dos de sus prioridades, Adele y Ed Sheeran.

El evento está previsto que se celebre en el Castillo de Windsor el próximo 7 de mayo, justo un día después de toda la ceremonia de coronación en la abadía de Westminster. Según ha dado a conocer la propia familia real británica, se trata de un show producido, presentado y retransmitido por la BBC que "reunirá tanto a iconos de la música mundial como estrellas contemporáneas para celebrar esta histórica ocasión".

Una fuente cercana a la organización del espectáculo ha afirmado que ambos, tanto la cantante de Rolling in the deep como el autor de Shape of you, estaban en la lista de preferencias del soberano. Sin embargo, ninguno de los dos está disponible en esa fecha.

"El Rey ha sugerido a varios artistas a los que le gustaría ver actuar, y Adele y Ed estaban en dicha lista. Estaba muy interesado en que fueran parte del concierto", ha declarado el informante a OK Magazine. Además, desde The Mail on Sunday se daba a conocer que se había creado un equipo especial en Buckingham Palace para planificar todo el concierto y esto ha sido "una gran decepción".

En el caso de Sheeran, la razón dada ha sido que ya tiene un concierto el día mismo de la coronación en Texas, en Estados Unidos. Aunque se le ofreció un avión privado para cruzar el Atlántico y llegar a tiempo -el vuelo dura nueve horas- para el espectáculo en el castillo de Windsor (algo no solo viable sino que ya ha hecho en alguna otra ocasión), ha seguido declinando la invitación, ya que tiene otro concierto el día 13 en otra ciudad norteamericana.

Lo de Adele es distinto ya que, como explican varios medios, no ha dado ninguna razón ni explicación alguna. Únicamente lo ha rechazado. Y eso que tiene la agenda despejada de proyectos musicales desde el próximo 25 de marzo, día en que se acaba su residencia en Las Vegas. Pero ha dicho que no y no parece querer cambiar de idea.

Sea como fuere, por ahora suenan fuertes otros nombres como Harry Styles, Lionel Richie o incluso las Spice Girls, aunque estaría por verse si finalmente confirma su participación Victoria Beckham. Quien casi seguro se da por descartado es Elton John, dada la amistad que tenía con Lady Di.