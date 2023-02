Marina y el tentador Manuel fueron los primeros de Villa Paraíso en caer en la tentación. Y la historia continuaba viento en popa, al menos hasta la llegada de Miguel de Hoyos, el nuevo tentador VIP de la edición.

La madrileña confesó durante la emisión que el nuevo tentador le gustaba más de lo que ella pensaba tras pasar la noche juntos: "Me apetecía estar con él y no dormir sola".

Marina acusó a Manu de celoso porque supuestamente él se molestó cuando ella tonteó con el recién llegado, algo que él negó en rotundo. "Me importas muchísimo", le dijo él.

"No me ha gustado ver esa faceta suya. No sabía que era celoso y eso me recuerda a Álex [su pareja]. No quiero a alguien como él", aclaró Marina tras la escena donde ambos se daban cariño en la piscina. "Si me sigue demostrando esa faceta, dejaré de conocerle", prosiguió.

En la misma escena, Manu declaró que estaba viviendo en "una novela de Garcilaso de la Vega", una frase que hizo que el escritor se convirtiera en el tercer tema más comentado de Twitter España.

"Garcilaso de la Vega" Trending Topic gracias a 'La isla de las tentaciones'. Twitter

El programa comenzó fuerte para Marina, al ver encenderse la luz de la tentación tras la hoguera. "Después de ver mis imágenes besándome con Manu, le he dado libertad", dijo la joven refiriéndose a su pareja.

No se equivocaba, ya que su novio, Álex, se encontraba protagonizando una escena de 'edredoning' con Yaiza, la tentadora con la que le fue infiel a Marina, digna de salir en Élite.