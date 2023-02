Tu horóscopo diario: martes 21 de febrero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 21 de febrero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un día de gran actividad, en el que no te podrás aburrir. Favorable o fructífero en general, pero el destino no te va a poner las cosas fáciles. Muy positivo o inspirado si tienes que viajar o ir a una entrevista importante. Finalmente, también te llevarás alegrías en el entorno familiar. Será un buen día pero ajetreado.

Tauro

Solución inesperada de problemas o preocupaciones que te estaban agobiando bastante, o también un trabajo agotador por al fin llega a su término. Hoy sentirás como si la vida te librara de una gran carga. Va a ser un día rico en sorpresas aunque, por fortuna, sorpresas positivas que te devolverán la alegría y el optimismo.

Géminis

Hoy emplearás tus mejores artes para poner paz donde hay conflicto o para reconciliar partes contrarias. Puedes hacerlo en el entorno laboral y social o también en el ámbito sentimental o familiar. Pero en cualquier caso, vas a tener que dar lo mejor de ti para que reine la concordia o vuelva la amistad. Te irá mucho en ello.

Cáncer

Vas a gozar de un día feliz, o al menos de bastante alegría porque te sentirás comprendido o reconocido. A menudo te sientes el garbanzo negro en tu entorno, pero hoy las cosas van a ser diferentes porque brillarás, o estarás muy acertado, en asuntos en los que otras veces fracasaste, ya sean de trabajo o en tu vida íntima.

Leo

Hoy te vas a tomar las cosas con una pasión y una intensidad poco habitual, especialmente todo lo relacionado con el trabajo y los asuntos mundanos. La primera parte del día tendrá el aspecto de una verdadera batalla, pero en la segunda la situación se volverá mucho más agradable gracias a alegrías en la vida sentimental.

Virgo

Aunque de cara al exterior el día se resolverá favorablemente y resolverás con éxito las tareas que te encomienden, lo cierto es que si miramos más hacia tu interior no será un día agradable, no te encontrarás bien de ánimo, estarás entristecido y quizás no te sientas del todo bien físicamente. Por fortuna todo va a ser pasajero.

Libra

Sé muy prudente hoy con los negocios que hagas o las decisiones que tomes en el trabajo y tus asuntos mundanos, sobre todo si son importantes, un influjo adverso de Mercurio podría hacer que te equivoques, aunque tú estés completamente seguro de que ibas en la dirección correcta. Piensa bien todo antes de llevarlo adelante.

Escorpio

Tienes una gran confianza en ti mismo porque sabes bien la gran fortaleza que hay en tu interior y todo lo que eres capaz de hacer para lograr tus objetivos, pero debes tener cuidado en no acomodarte demasiado porque muy cerca de ti tienes algunos enemigos que están esperando algún traspié tuyo para atacarte con gran saña.

Sagitario

Un gran bienestar interior y la sensación de estar protegido por el destino va a contribuir mucho a que hoy tengas un día muy inspirado y favorable en tu trabajo, especialmente si te desenvuelves de cara al público. Los astros te protegen y ahora la vida podría hacer realidad muchos de tus sueños, no desperdicies esta oportunidad.

Capricornio

Poco a poco y día tras día vas haciendo tu trabajo callado y eficiente, mientras otros presumen y se ponen medallas, pero al final tendrás la recompensa y el reconocimiento que mereces. No te sientas mal porque tarde o temprano tus valores saldrán a la luz, aunque ahora veas como a menudo otros te sobrepasan injustamente.

Acuario

Tienes un montón de proyectos y sueños en tu cabeza y, por otro lado, la determinación y fuerza necesarias para convertirlos en realidad, pero debes tomarte las cosas con calma, no se puede conseguir todo al mismo tiempo, a veces tienes demasiada prisa o te lo tomas todo con mucha vehemencia. Debes calmarte y organizarte.

Piscis

La llegada del Sol a tu signo no solo mejorará tu suerte y te dará más protagonismo, sino que también te va a traer descanso y recogida de frutos. Tras las grandes luchas y sacrificios, tanto en el trabajo como en muchos otros ámbitos, ahora llega por fin el momento de recoger los frutos y de descansar tanto el cuerpo como el alma.