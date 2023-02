Terelu contesta a las declaraciones de Bigote Arrocet sobre la situación de María Teresa Campos: "Hay que ser retrasado"

Bigote Arrocet decía este fin de semana que no le parecía bien que mantuvieran escondida a María Teresa Campos de los medios con lo buen comunicadora que es. Alejandra Rubio le contestaba a la expareja de su abuela desde Fiesta, mientras que Terelu le ha dedicado unas palabras en Sálvame.

"Mandaría a la porra a más de uno", ha declarado la presentadora de la tertulia. "Este va de suavón, y luego por detrás tiene más mala fe", ha dicho Kiko Matamoros. "Que se permita decir que tenemos a una persona en determinadas circunstancias porque nos da la gana...", ha lanzado Terelu.

"Hay que ser un retrasado, pero retrasado. Que no tiene ni dos dedos de frente", ha expresado, enfadada. La tertuliana ha continuado: "Me parece que es de tener una ignorancia para hacer una afirmación como la que ha hecho, que es lo que me molesta".

"Que hable de dinero me da igual, pero que se permita dar lecciones de lo que debemos o no hacer familiarmente es lo que me molesta", ha manifestado. "No entiendo por qué no habla de sí mismo, de sus proyectos y sus cosas relacionadas", ha lanzado.