Gaudeix de les jornades gastronòmiques de la Galera de les Terres de l'Ebre

Fins el 12 de març es pot gaudir de les Jornades de la galera de les Terres de l’Ebre amb una oferta de menús que tenen aquest crustaci com a principal ingredient i amb el maridatge de vins de la DO Terra Alta.

Un total de 44 restaurants participen enguany en aquesta proposta lligada a la identitat marinera del litoral ebrenc i compromesa amb la cuina de proximitat i el producte local.

Els municipis de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, la Ràpita i Alcanar, viles marineres que mantenen vives les tradicions pesqueres, són l’escenari d’aquestes jornades gastronòmiques que compleixen enguany el seu desè aniversari.

10 anys d’una iniciativa que posiciona l’oferta gastronòmica de les Terres de l’Ebre

Les Jornades van néixer fa una dècada amb la voluntat de sumar esforços i recursos de les quatre viles marineres participants entorn d’un sol esdeveniment que permetés donar rellevància i consolidar aquesta cita del calendari gastronòmic. Després de 10 edicions consecutives, els organitzadors es mostren molt satisfets per l’elevada notorietat associada a la gastronomia que les Jornades han aportat als seus municipis.

Les Terres de l’Ebre són Reserva de la Biosfera i una de les 100 millors destinacions de turisme sostenible del món. En aquest sentit, l’estratègia de desenvolupament turístic de les comarques ebrenques contempla potenciar com actius amb gran valor els espais naturals protegits, la cultura i la identitat del territori. La gastronomia i el vi són elements clau en la cultura ebrenca.

La galera, l’ingredient central d’aquestes jornades és abundant en zones properes a deltes on les aigües són riques en nutrients, és una excel·lent font de proteïnes d'alta qualitat, vitamines i minerals, i ha contribuït a donar valor, no només al sector de l’hoteleria i la restauració, que ha innovat amb noves receptes, sinó també al sector pesquer, que ha vist com aquest producte ha anat incrementant la seva demanda.

Just durant les Jornades és quan es fan les millors captures de galera i és també un període de baixa afluència turística en el que es pot gaudir al màxim del litoral ebrenc amb calma i bon clima.

Els quatre municipis, certificats com a viles marineres per l’Agència Catalana de Turisme, coincideixen a destacar el valor que té aquest esdeveniment en el programa que comparteixen per promoure les poblacions de litoral. En aquest sentit, hi ha hagut un esforç conjunt, que s’ha fet amb iniciatives com aquesta, per tal de consolidar una oferta àmplia d’experiències durant tot l’any vinculades amb els espais naturals i la cultura pròpia de les viles marineres, on les activitats nàutiques tenen un paper destacat.

La Denominació d’Origen Terra Alta, el celler de les Terres de l’Ebre, ha estat present en totes les edicions de les Jornades de la Galera, maridant a la perfecció els plats de galera amb els vins de garnatxa blanca. La Terra Alta és un territori de paisatges picassians, Mediterrani d’interior on els monjos templers ja conreaven la vinya al segle XIII.

Les seves condicions sempre han estat òptimes, especialment per a la garnatxa blanca, l’estrella d’una paleta de varietats que proporcionen vins de qualitat reconeguda. La Ruta del Vi de la DO Terra Alta ofereix una setantena d’experiències enoturístiques que van des de la descoberta de les catedrals del vi modernistes, tastos a cellers o fins i tot visites adaptades per tota la família.