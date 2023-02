Ha sido una comisión de Medio Ambiente más subida de tono de lo normal. La gresca, este lunes, se adueñó de la Casa Cisneros -donde una vez al mes se reúnen los portavoces municipales- a cuenta de la ubicación de los dos cantones de limpieza que el Ayuntamiento de Madrid ha empezado a construir en la calle Sinfonía, pese a la resolución contraria en una votación del distrito Latina y las protestas de varias asociaciones vecinales de los barrios de Cuatro Vientos y Las Águilas, que en las últimas semanas se han echado a las calles para impedir su instalación.

"Los vecinos van a sufrir vibraciones, ruido, malos olores e intenso tráfico. Pedimos que rectifique por escrito este proyecto disparatado", ha conminado el representante del PSOE en Cibeles Ignacio Benito al delegado del ramo y principal compareciente, Borja Carabante. "¿En más de 360 hectáreas no encuentra otro sitio para poner los cantones?", ha cuestionado, por su parte, el edil de Vox, Fernando Martínez Vidal. "Tiene la ciudad incendiada", le ha echado en cara el responsable de urbanismo del Grupo Mixto, José Manuel Calvo. Incluso un ciudadano anónimo, presente hoy en la sesión, ha interrumpido la discusión a voz en grito: "¡Para algo les votamos!".

Tras el chaparrón de críticas, ha llegado el turno de réplica del delegado. "Hay cientos de hectáreas, pero, como comprenderán, no podemos poner los cantones a 50 kilómetros de distancia de donde limpia el barrendero. No es eficiente", ha señalado Carabante. Entonces, poco a poco, ha ido alzando la voz hasta explotar contra sus opositores: "Siempre sucede lo mismo, aquí todo el mundo acierta a posteriori. Se suman a la queja vecinal sin valorar otras cuestiones. Primero, dicen que es necesario aumentar la maquinaría y el personal de limpieza. De acuerdo, lo hemos hecho. Más de 1.00 máquinas y vehículos, y más de 2.500 empleados limpiando las calles. Díganme dónde los ponemos, dónde pueden tener los vestuarios o estacionan los carritos... ¡Me pueden dar una alternativa!".

Vidal ha propuesto, como alternativa, que los cantones se emplacen en esa zona donde "hay suelo pendiente de urbanizar, entre la M-40 y el aeródromo de Cuatro Vientos". Y en lugar de los departamentos, en las parcelas que ahora son "un punto de encuentro para personas mayores y madres con hijos", se cree el parque de la Sinfonía, como piden los vecinos de los barrios de Cuatro Vientos y Las Águilas."No hay un solo parque en todo el barrio de Las Águilas, donde viven más de 57.000 personas ... La zona verde del parque de Las Cruces está entre 1.5 y 2 kilómetros de allí", ha añadido. Con lo que ha concluido: "Apelo a su sensibilidad, lo mejor que se puede hacer es rectificar, le honrará más que persistir en el error".

En medio del cruce de acusaciones, ha tomado la palabra Cueto. Al margen de la "adecuación" del emplazamiento, el edil carmenista ha puesto en tela de juicio las bases legales del proyecto. "La normativa urbanística dice que es necesario tramitar un Plan Especial que correría a cargo de la contrata adjudicataria. Todavía no hemos visto la licencia ni ningún documento que autorice el desarrollo de estas obras", ha reprochado. Asimismo, ha recordado que el suelo de esa parcela es de uso deportivo, "solo autorizable de forma directa sería al de zona verde". En cuanto a la edificación, desde el Gobierno municipal sostienen que es compatible por tratarse de un aparcamiento, al que le rodea suelo industrial.

Los obreros ya han comenzado a trabajar en el cantón de Cuatro Vientos. 20M

Las instalaciones, como ha recordado Benito, contarán con dos edificios, ascensores, parking interior y exterior, zona de limpieza, punto limpio 24 horas, taller, zona de lavados y planta productora de salmuera. Los vecinos censuran que los cantones son una fuente de ruido y vibraciones y un foco de plagas e infecciones. Asimismo, Mónica Puentes, presidenta de la Asociación de Vecinos de Cuatro Vientos, aseguró a 20minutos que una de las principales quejas de los vecinos es que "no dará servicio a Latina, sino que será para los distritos de Centro, Chamberí y Tetuán". José Luis, uno de los vecinos afectados, se quejaba de que "siempre llevan estas instalaciones a las zonas obreras". "Todos pagamos impuestos igual, no entiendo porque tenemos que aguantarlo solo nosotros", lamentó. Por todo ello, la asociación tiene pensado presentar una denuncia ante la fiscalía y llevar el asunto hasta el pleno de Cibeles. "Lo que se aprueba en el distrito no sirve de nada, así que seguiremos presionando", explica Puentes.