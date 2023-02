Verónica Romero, más cerca de Eurovisión 2023: se convierte en semifinalista de 'Una voce per San Marino'

Cada vez está más cerca la posibilidad de que Blanca Paloma no sea la única española en pisar el escenario de Eurovisión 2023. Verónica Romero, de OT 1, ha pasado todos los procesos de casting y se ha convertido en semifinalista de Una voce per San Marino, preselección nacional para el festival... Y no es la única española.

El reglamento del ente de Radiotelevisión sanmarinense establece que su preselección nacional para Eurovisión no tiene "algún límite de nacionalidad, lengua o procedencia" de los artistas aspirantes. Por ello, ya lo intentó Cristina Ramos en 2022, aunque no resultó elegida y fue finalmente Achille Lauro y su Stripper quien ganó y viajó a Turín.

La alicantina -Verónica es de Elche, como Blanca Paloma- superó la primera fase online y fue seleccionada entre los más de mil artistas que se inscribieron provenientes de 31 países diferentes. Y, a finales de enero, viajó a San Marino para los castings presenciales, los cuales superó, pues ahora es una de las 106 semifinalistas que se repartirán en las cinco semifinales.

Verónica Romero, Ferrán Fabà, Víctor Arbelo y Brandon Parasole, participantes españoles de 'Una voce per San Marino'. RTVE

En concreto, la triunfita actuará en la cuarta semifinal, que se celebrará este 23 de febrero, y competirá contra otros 26 participantes. Pero, además, en esas semifinales hay otros tres españoles: Víctor Arbelo, artista catalán que presentó su canción, Scusa mi Amore, con partes en italiano, al Benidorm Fest; el cantante Brandon Parasole, que actuará en la primera semifinal (20 de febrero); y el actor de musicales Ferrán Faba, que cantará en la segunda (21 de febrero).

Víctor Arbelo compartirá gala con Verónica Romero, pues actuará en la cuarta semifinal de Una voce per San Marino este 23 de febrero. Junto a ellos, también estarán otra conocida de Eurovisión, Ronela Hajati, que representó a su país, Albania, en Eurovisión 2022.