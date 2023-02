Así será la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid: listado de calles, vehículos restringidos y excepciones

Valladolid es una de las ciudades españolas que deberá crear su zona de bajas emisiones, según se establece en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. De hecho, la ordenanza regulatoria fue aprobada en el Pleno en diciembre de 2022 y su proceso de exposición pública finalizó la semana pasada. A partir de ahora, el Gobierno de Óscar Puente comenzará a estudiar las aportaciones de los alegantes e incluirá "algunos documentos adicionales" en la ordenanza que se exigen en el Real Decreto 1052/2022 del 27 de diciembre, según ha informado a 20minutos María Sánchez, concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En total, el Ayuntamiento ha recibido más de 250 alegaciones "algunas repetidas por 97 alegantes, siendo el 25% de fuera de Valladolid", explica la concejala. Además, resalta que la ordenanza aprobada no se ha echado para atrás y ha recordado que esta fue realizada basándose en las únicas directrices que había en ese momento, es decir, aquellas establecidas por el Ministerio y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), puesto a que el Real Decreto del 27 de diciembre todavía no existía. "En el mismo se contemplan muchos aspectos que ya estaban incluidos en la ordenanza, pero también se piden algunos documentos adicionales que incorporaremos y ya estamos trabajando en ello", continúa María Sánchez.

Una vez se añadan estas cuestiones, así como también las ideas aportadas por la ciudadanía que se consideren pertinentes, la ordenanza volverá a pesar por la Junta de Gobierno, después será llevada al Pleno para ser aprobada de nuevo y será expuesta públicamente con el fin de que quienes lo deseen puedan realizar alegaciones al respecto. Sin embargo, a pesar de que se considere que esto significa volver al principio, la concejala aclara que es parte del procedimiento. "Esto ya era así, porque es preceptivo cuando se incorporan ideas aportadas en el proceso de exposición pública, por eso siempre hemos dicho que el plazo para que comenzara a estar operativa sería a finales de 2023. Con lo cual, ese segundo plazo ya era una posibilidad con la que contábamos", expresa la concejala.

¿Reducir o ampliar el perímetro?

El perímetro que comprenderá la zona de bajas emisiones ha dado mucho de qué hablar en la última semana. De hecho, las asociaciones de comercio de Valladolid Fecosva y Avadeco manifestaron el pasado miércoles que presentarían una serie de alegaciones, entre las que destacaron la reducción del área que debería comprender la zona. En concreto, expresaron que querían reducirla de 3,1 a 1,6 kilómetros cuadrados y que además consideraban que las excepciones para permitir el acceso debían ser ampliadas.

Por su parte, la patronal de colegios católicos de la provincia, de la que forman parte un total de 42 centros educativos, afirmó estar preocupada por la aprobación de la ordenanza ya que esta podría perjudicar a las familias que cada día llevan y recogen a sus hijos de los once colegios que se ubican dentro del área restringida. Por este motivo, alegaron que se deberían realizar excepciones en los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

Sin embargo, otra parte de la ciudadanía considera que el perímetro debería ampliarse y que las restricciones deberían ser mayores. Entre ellos destacan Ecologistas en Acción, Greenpeace y otras organizaciones sociales, que consideran que la zona de bajas emisiones debería ampliarse hasta la avenida de Salamanca y que el calendario de aplicación debería adelantarse.

Al respecto, el alcalde Óscar Puente aseguró el pasado jueves que no se reduciría el área comprendida, pero que sí podría modificarse alguna calle en caso de que estuviera justificado. No obstante, explicó que en ningún caso se prevé una reducción significativa del área. Por su parte, la concejala expresó que no puede "comprometer ninguna modificación concreta" ya que se debe respetar el trabajo del personal técnico.

Por lo tanto, se prevé que el perímetro de la zona de bajas emisiones comprenda las siguientes calles: Puente Mayor, calle Juana de Castilla, calle Arzobispo José Delicado, Paseo del Hospital Militar, Paseo del Arco de Ladrillo (bis), Paseo del Arco Ladrillo, calle Santa Fe, Paseo Farnesio, Avenida de Segovia, túnel de labradores, calle de la Vía, calle Unión, calle Nicasio Pérez, Plaza de San Juan, calle Huelgas, calle Real De Burgos, Chancillería, calle Gondomar, calle Rondilla de Santa Teresa, calle Mirabel, Plaza de S. Nicolás y vuelta al Puente Mayor. En ellas, se ubicarán las cámaras con lector de matrícula con el fin de poder controlar el acceso al interior del perímetro, según confirmó la concejala María Sánchez.

¿Qué vehículos podrán acceder?

Según lo previsto en la ordenanza, podrán acceder sin ningún tipo de restricción los vehículos Cero Emisiones o ECO, además de las bicicletas, otros ciclos y los vehículos de movilidad urbana como los patinetes. Los vehículos de uso compartido, los de las personas con movilidad reducida, los servicios públicos y los de las personas que se encuentren empadronadas dentro de la zona de bajas emisiones. Las personas que dispongan de una plaza de garaje, los vehículos de mudanzas y las grúas tampoco tendrán ninguna restricción para acceder.

Cabe destacar que, en algunos casos, se podrá acceder de forma temporal a la ZBE. En concreto, podrán hacerlo los vehículos que se dirijan a un taller, a parkings públicos y privados y a hospitales y clínicas veterinarias que se hallen dentro de la zona. También podrán entrar temporalmente los vehículos autorizados que participen en actos en la vía pública.

También resulta importante tener en consideración las fechas en las que ciertos vehículos no podrán seguir accediendo a la zona. En principio, desde que entre en vigor la ordenanza hasta el 1 de enero de 2025 podrán entrar todos los vehículos a excepción de aquellos que no dispongan de distintivo medioambiental, es decir, los vehículos diésel anteriores a 2006 y los de gasolina anteriores al año 2000. Por su parte, los vehículos con etiqueta B (diésel anteriores al 2014 y gasolina anteriores al 2006) podrán circular hasta el 1 de enero de 2030.

Asimismo, cabe destacar que a partir del 2030 se verán afectados los vehículos de personas con ingresos anuales inferiores a 1.3 veces el IPREM, los auto taxi, los vehículos de los servicios de urgencia en la vía pública, el transporte público colectivo, los vehículos de empresa y aquellos que se dediquen a la carga, descarga y distribución de mercancías. "Por tanto, habrá un tiempo razonable de adaptación para renovar la flota de vehículos o buscar alternativas de movilidad", destacó la concejala.

Por último, María Sánchez ha afirmado que la entrada en vigor de la ordenanza está prevista para finales de año. Sin embargo, ha matizado que "sea cuando sea la entrada en vigor, el borrador contempla que los vehículos sin etiqueta están exentos hasta el 31 de diciembre de 2023, los que tienen etiqueta B hasta el 1 enero de 2025 y los de etiqueta C hasta el 1 enero de 2030".