El asesinato de William, un joven de 15 años, en Villaverde el 4 de diciembre supuso un verdadero revuelo en nuestro país. En un primer momento, los investigadores creyeron que el adolescente podría pertenecer a una banda y, a modo de ajuste de cuentas, los rivales le arrebataron la vida. Sin embargo, este lunes, el abuelo de William ha apuntado todo lo contrario.

Hasta Villaverde se ha trasladado este lunes un equipo de En boca de todos donde, tal como ha explicado la reportera, el barrio sigue recordando a William y el lugar en el que fue asesinado cuenta, cada día, con varios ramos de flores.

Así, cuando los periodistas trataban de informar de la situación en el barrio tras el ataque al adolescente, Ramón, el abuelo de William ha acudido al lugar del asesinato para dejar unas flores y ha atendido al matinal de Cuatro: "La Policía todavía no nos ha dicho nada".

"Tampoco sabemos por qué la Policía no nos dice nada. Va a hacer tres meses ya desde sucedió eso. Estamos esperando a que la Policía haga su trabajo. Lo que me extraña es que no sepamos si tienen a alguien preso o identificado. No sabemos nada", ha agregado Ramón.

"Vuelvo a repetir que fue una osadía de la delegada del Gobierno implicar a nuestro nieto en eso. Nosotros tenemos un informe completo de la Policía diciendo que nuestro nieto no estaba en ninguna banda y no hubo un ajuste entre bandas. Esperamos que algún día la delegada del Gobierno se disculpe ante nosotros, ante la prensa y ante todos y diga que cometió un error al hablar así. Nos ha faltado el respeto a la familia de William", ha destacado el abuelo del joven.