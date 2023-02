La ruptura de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin supuso, en nuestro país, un gran revuelo, sobre todo, al descubrir que el exduque de Palma tenía una relación paralela con Ainhoa Armentia, una de sus compañeras de trabajo.

Sin embargo, pese a haberse separado, la infanta y Urdangarin aún no han firmado el divorcio. Además, aunque en varias ocasiones se ha asegurado que el exduque no contaba con un servicio de escolta, en su último viaje a La Pleta se ha descubierto que no es así.

Desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, los colaboradores han comentado la escapada de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia a la casa de Baqueira cedida a la familia real. Así, los presentes en el plató han destacado que, aunque el exduque acudiera a recoger sus pertenencias antes de la llegada de Felipe VI, la pareja aprovechó para celebrar su amor en San Valentín.

Los medios encargados de seguir los pasos de Urdangarin, además, han destacado la presencia de escoltas de la Casa Real en la estación de esquí. Por su parte, Ana Rosa Quintana no ha podido evitar mostrar su indignación al respecto.

"Nos dicen que este señor no lleva escolta y sí la lleva. Si lleva escolta, ¿por qué la lleva? ¿Me pueden explicar por qué un señor que vive con su novia lleva una escolta que pagamos todos los españoles? Si no está divorciado, que se divorcie. Aunque no esté divorciado, le pueden retirar la escolta", ha recalcado la presentadora.