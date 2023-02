Feijóo prepara su propia ley trans "sin disparates" que aprobará en los primeros meses si llega a Moncloa

La modificación de la ley trans será una de las "prioridades" del actual líder de la oposición, quien ya se ve con un pie en la Moncloa a menos de un año de las generales. Si el popular Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones, remitirá al Congreso un nuevo texto "sin disparates" en los primeros 100 días de gobierno, tal y como ha explicado el portavoz de campaña, Borja Sémper.

Y para ello, el PP creará "desde ya" un grupo de trabajo en el que participen asociaciones feministas, científicos, colectivos trans o médicos psiquiatras, entre otros, "que sigan teniendo cosas que decir". Porque durante la tramitación de la polémica ley, hubo voces de profesionales y expertos que "alertaban de las consecuencias negativas que podía provocar" dicha ley, ha apuntado el portavoz popular.

El PP insiste en que no tiene ningún problema con aprobar una ley trans, sino con la legislación que podría derivar en consecuencias "irreparables", y para ello ha puesto el ejemplo de territorios que están rectificando la ley, como Escocia. "Lo que queremos es aterrizar lo que dicen los científicos que no hablan con pancartas". Asimismo, Sémper ha avanzado que en su futura propuesta se le dará prioridad a la protección de los menores.

"Queremos plantear una ley sensata. Se trata de legislar para las personas alejadas de las políticas de identidad. No es incompatible defender los derechos de los ciudadanos y no cometer errores", ha añadido Sémper, recordando la experiencia que ha vivido España con la ley del 'solo sí es sí'.

Por el momento ,esta será la respuesta que dará el PP en torno a la reciente ley trans, que el Congreso aprobó definitivamente la semana pasada pero aún no ha entrado en vigor. Es la vía más rápida, dicen, en comparación con acudir al Tribunal Constitucional para recurrir la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad. En Génova 13 no descartan nada. Porque en el caso de no lograr llegar al gobierno, tendrán que buscar otra fórmula para sacar adelante su propuesta.

Asimismo, los populares han abordado este lunes en la reunión de su ejecutiva la falta de "transparencia" sobre el envío de armamento a Ucrania. Así, han decidido que el próximo miércoles el PP interpelará a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que dé explicaciones en el Congreso acerca de cuál es la posición del Gobierno. "Queremos saber cómo se manifiestan todos los grupos parlamentarios en relación a Ucrania, quiénes apoyan al Gobierno y quiénes defienden abandonarles a su suerte".

Con ello, al igual que con la ley trans, los populares buscan ahondar en los choques en el seno del Gobierno de coalición. Por un lado, forzarán la votación sobre el envío de armamento, un asunto que divide a Podemos con el PSOE. Y, por otro, vuelven a poner en el debate social la Ley trans, que provocó que la exvicepresidenta de Gobierno y actual presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, la socialista Carmen Calvo, rompiera su disciplina de voto por estar en contra de esta ley.