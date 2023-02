PP presentará en el Pleno de Cibeles una moción para debatir la tala de 300 árboles solicitada por el Gobierno central

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid llevará al Pleno de este mes una proposición para debatir las recientes autorizaciones para talar más de 300 árboles en la capital que ha solicitado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al Ayuntamiento de Madrid en diciembre y enero pasados.

Así lo ha afirmado este lunes el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha explicado que el Gobierno central ha requerido al área de Medio Ambiente y Movilidad autorizar la eliminación de 32 árboles por la reforma de la estación subterránea de Cercanías de Aluche y otros 51 para la remodelación de las de Fanjul y Las Águilas.

En el documento se esgrime que se opta por la tala de árboles afectados y la plantación posterior de nuevos ejemplares porque el arbolado afectado "es considerado arbolado urbano, con una edad y unos tamaños elevados que hacen que su arraigo tras el trasplante sea muy difícil".

"Asimismo, el estrés ambiental al que están sometidos estos ejemplares (escasez de sustrato para el desarrollo de sus raíces, daños mecánicos, enfermedades) hace aún más difícil el conseguir un trasplante satisfactorio. Es por esto que, dado que se prevé un elevado gasto económico para realizar el trasplante y el escaso éxito previsto, se propone su compensación en todos los casos", señala el escrito.

A la retirada de estos ejemplares, ha recordado el delegado, hay que sumar los 247 árboles que se verán afectados sin que sea posible su viabilidad para la construcción de la estación pasante de Atocha por parte de Adif, y cuyas obras aún no han comenzado.

Almeida pide respuestas a Maroto y Ribera

A este respecto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado este lunes tanto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, como a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, si autorizan la tala de más de 300 árboles en la capital solicitada por su Gobierno.

"Es una pregunta que hago directamente a Reyes Maroto y Teresa Ribera... ¿Autorizamos en el Ayuntamiento la tala de 300 árboles que nos ha pedido su Gobierno? Y pido que me contesten. Igual que la vicepresidenta lo denunció en Twitter, igual que Reyes Maroto se ha ido a manifestar contra la tala (de árboles en Madrid Río por las obras de Metro), les pido que me contesten. ¿Autorizamos esa tala para ampliar Atocha y la estación de Aluche?, ¿O es que hay árboles de izquierdas y árboles del PP, y los de izquierdas se pueden y los otros no?", ha requerido ante los periodistas desde el centro Daoíz y Velarde.