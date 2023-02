Las tareas domésticas, por mucho que nos guste procrastinar con ellas, son ineludibles, sobre todo, si queremos mantener el orden en el hogar. Aunque hay algunas que podemos llevar a cabo con menos frecuencia, como limpiar la lavadora o el lavavajillas, la mayoría requieren de intervenciones diarias o semanales. Para aliviar la carga, contamos con dispositivos específicamente diseñados para ayudarnos a dejar nuestra casa impecable. Prueba de ello son las aspiradoras sin cable o los robots que limpian el suelo de forma autónoma. Pero hay una de la que no nos podemos librar ni, por el momento, acceder a un gadget que la haga por nosotros y, por ello, se convierte en una de las labores más odiadas: planchar.

La aversión por esta tarea no solo viene porque sea una de las últimas que hay que llevar a cabo cuando hacemos la colada. Tras haber separado cada prenda por color y tejido (a no ser que contemos con un cesto en el que se almacenen ya diferenciadas), hay que esperar a que termine el ciclo de lavado, tender y, entonces, llega el momento de enfrentarse a la plancha. Otro de los motivos para aborrecerla es que hay que desplegar un escenario apropiado para realizarla: instalar la mesa de planchar y esperar a que el agua se caliente para poder alisar las prendas, una acción que nos llevará un largo rato, puesto que hay que hacerlo una a una y por toda su extensión. Eso sí, los resultados no pueden dejarnos más contentos, puesto que no nos gusta nada lucir arrugas en nuestra ropa.

Aunque, si apostamos por un buen sistema de planchado, conseguiremos invertir menos tiempo en esta tarea, puesto que los resultados son más eficaces. Tan importante como el pequeño electrodoméstico es la tabla de planchar, un accesorio fundamental para poder eliminar todas las arrugas. Eso sí, almacenarlo en casa no siempre es lo más sencillo... ¡y tenerlo siempre abierto en una habitación no es una opción! Por ello, son muchos los usuarios que buscan tablas de planchar plegables, pequeñas o de mesa que son perfectas para cualquier hogar, independientemente de los metros que tenga y que nos ayudan a dejar nuestra ropa impoluta.

Las mejores tablas de planchar

El modelo de mesa de Ikea. Esta tabla de planchar pequeña y plegable es ideal para hogares con poco espacio, ya que se puede usar sobre mesas, camas o cualquier superficie que escojamos. Además, puedes colgarla detrás de la puerta gracias al gancho que incluye cuando no la utilices.

Incluye también la funda con la espuma para proteger la ropa de la estructura metálica. Ikea

Plegable y con espacio para la plancha en Amazon. Además de doblar las patas, esta tabla de la marca Joseph Joseph en Amazon se dobla por la mitad para ocupar menos espacio, pero dejando un pequeño estante incorporado para introducir la plancha.

Es ideal para concentrar todos los productos de planchado en una sola estructura. Amazon

La tabla de Carrefour con regulación de altura. Este modelo de Carrefour tiene un diseño tradicional, plegable y con capacidad para regular la altura hasta en cinco posiciones y adaptarla a nuestras necesidades. La funda de espuma protectora se ajusta mediante cordones.

Es un modelo tradicional en cuanto a las dimensiones pero estrecho para poder guardarlo con facilidad. Carrefour

La de Leroy Merlin se instala en una balda. Si tenemos la suerte de tener un espacio para hacer la colada, esta fórmula es ideal: se instala en cualquier superficie mediante unos raíles para sacarla cuando sea preciso y recogerla y plegarla en dos pasos para que no ocupe espacio gracias a su giro de 180º.

Es perfecta para confeccionar un espacio de lavandería en cualquier estantería. Leroy Merlin

Centro de planchado vertical de Mellerware. Cada vez más usuarios se decantan por este tipo de planchado, más cómodo y muy efectivo, con modelos como el centro de Mellerware que incorpora una tabla para planchar en vertical o en horizontal, según la prenda. Es plegable para poder almacenarla en cualquier armario e incluye ruedas para transportarla fácilmente.

Se adapta a todo tipo de planchas: verticales u horizontales. Amazon

