La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado diversos incumplimientos del complemento alimentario Finitro Extra Forte, comercializado como ayudante para mantener los cartílagos sanos al considerar que se trata de una "trampa de productos que presumen de propiedades saludables o curativas que distan mucho de ser ciertas". Este producto se vende como complemento "para tener unas articulaciones flexibles y mantener los cartílagos sanos", pero la OCU ha denunciado su venta en España ante la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) por haber detectado varios incumplimientos.

"Desde OCU se denunció este complemento ante AESAN y, ahora, la Agencia ha comprobado la veracidad de esa denuncia y, ante los flagrantes incumplimientos detectados, se pondrá en contacto con las autoridades autonómicas y europeas para que se tomen medidas contra la venta y distribución de Finitro Extra Forte", detalla la organización.

Unas propiedades "que no contiene"

La OCU indica que los ingredientes que supuestamente contiene este producto, como curcumina, mejillón de labios verdes, colágeno tipo II, MSM, y otras vitaminas y minerales, "presentan una serie de alegaciones saludables no autorizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria".

Por otro lado, este producto "no aparece debidamente registrado en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la AESAN", señala la organización. Asimismo, su página web "no cumple con los requisitos legales", puesto que carece de los datos de identificación y contacto del comprador y no se indican todos los derechos del comprador, entre otros problemas.

Por tanto, este producto "presume de unas propiedades que no contiene" y no cumple con la legalidad vigente, por lo que son "características típicas de un producto milagro", ya que "no se ha demostrado ni su eficacia ni su seguridad", su comercialización y publicidad "es ilegal", y "está fuera de cualquier tipo de control sanitario".