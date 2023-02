La lenta agonía de las libretas de ahorro, un servicio vital para el 40% de los mayores: "Están desapareciendo"

No hace tanto tiempo que los bancos daban a todos los españoles de a pie una libreta de papel que servía para controlar y conocer el estado de nuestras cuentas de ahorro y los movimientos realizados, además de tener la capacidad de retirar e ingresar con ellas dinero en efectivo en el cajero o la oficina.

Pero la irrupción de las nuevas tecnologías, el cierre de sucursales, el cobro de comisiones y la decisión de algunas entidades de dejar de ofrecer cartillas de ahorro ha ido desplazando poco a poco este servicio hasta provocar que en la actualidad sea cada vez menos usado de forma generalizada entre la población.

No obstante, todavía hay un porcentaje importante de ciudadanos, mayoritariamente los seniors, que no termina por acostumbrarse a la banca online, bien por falta de conocimientos, complejidad de las distintas webs o aplicaciones para dispositivos móviles, carencia de ordenador o tableta o simplemente por no tener conexión a internet.

En concreto, más del 40% de las personas mayores de 65 años sigue usando en su día a día este instrumento para el control de las finanzas personales, según el estudio Cumplimiento del Decálogo para una atención personalizada al mayor elaborado por Asufin (Asociación de Usuarios Financieros).

Este documento destaca que hay una importante diferencia entre entidades. En concreto, el 73,9% de los clientes senior de CaixaBank y el 66,9% de Unicaja continúan usando la libreta de ahorros, mientras que en Abanca y BBVA, solo pueden hacerlo el 7,3 y el 13,4%, respectivamente.

Menos oferta comercial: "No hay demanda"

El bajo uso de la libreta en las dos últimas entidades citadas parece estar relacionado con su progresiva desaparición de la oferta comercial fruto de la casi inexistente demanda, práctica que se está generalizando en el sector, lo que no significa que no se siga prestando el servicio a los clientes que se deseen mantener la libreta.

Según un estudio realizado por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Abanca, BBVA, Bankinter y Caja Rural de Jaén son las cuatro entidades financieras que en la actualidad ya no ofrecen libretas a nuevos clientes.

No obstante, fuentes del sector consultadas por 20minutos explican que estas entidades siguen manteniendo este servicio para "todos aquellos que deseen mantener su libreta", aunque subrayan que en la actualidad "no hay demanda" entre los nuevos clientes, más jóvenes y habituados a los canales digitales.

El informe de la OCU, que resulta del análisis a una veintena de entidades con red de oficinas físicas analizadas, revela también que compañías como BBVA o Banco Sabadell cobran hasta diez euros de comisión al año por el uso de la cartilla, que antes era gratuito.

Eso sí, dependiendo del banco, este pago se puede esquivar con la domiciliación de la pensión, el cumplimiento de unas determinadas condiciones o si el usuario supera una edad fijada, como ocurre en Ibercaja, donde la libreta es gratis para los mayores de 70 años.

Carlos San Juan. Alberto Ortega - Europa Press

"Las libretas de ahorro están desapareciendo"

"Está clara la intención que tienen muchos bancos de digitalizarse totalmente. Quitar la libreta supone que las personas mayores, justamente las más vulnerables, la tengan que sustituir por una tarjeta de crédito, que lleva unos gastos considerables, y que para tener una información de la evolución de sus finanzas tenga que acudir a una aplicación que no saben cómo funciona", afirma Carlos San Juan, urólogo jubilado de 79 años, que presentó hace poco más de un año ante el Ministerio de Economía y el Banco de España 600.000 firmas para exigir a la banca la inclusión financiera de los mayores.

En opinión de San Juan, "las libretas de ahorro están desapareciendo" por el "afán capitalista" de los bancos y asegura que la única solución para garantizar el acceso de los mayores a este servicio es que se apruebe cuanto antes la Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una norma de "carácter social que beneficiará a más de 9,5 millones de españoles y a sus familias". "Ya pasó por el Consejo de Ministros, pero desconozco en qué momento está", confiesa.

El impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota' insiste en que el trabajo que los mayores dan a la banca "es mínimo" y que "habría que hacer un estudio de cuánto le cuesta al sector mantener una libretita" cuando "ha obtenido el año pasado de media un 28% más de beneficios".

San Juan, que con su lucha logró que la patronal bancaria se comprometiese a firmara un código de buenas prácticas para mejorar la atención a los mayores, critica que haya entidades que cobren "por el mantenimiento de la libreta y por cada actualización en ventanilla una comisión de entre dos y tres euros".

Calviño pide "responsabilidad" a la banca

Precisamente sobre las libretas bancarias y su posible desaparición opinó este lunes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño.

Calviño fue preguntada en el programa La Hora de La 1 por una imagen de un cartel colocado en una oficina del Banco Santander que indicaba que desde el 14 de febrero "toda la operativa que se hacía con libreta habrá de hacerse con tarjeta o dispositivos móviles".

La ministra aseguró que los bancos tienen la "responsabilidad" de ofrecer "una atención especial en el cuidado de sus clientes y, muy especialmente, las personas mayores y con discapacidad que pueden tener una mayor dificultad en un determinado momento para utilizar los nuevos medios digitales".

En relación a la noticia, Banco Santander aseguró a 20minutos que seguirá ofreciendo a todos sus clientes la posibilidad de tener libretas de ahorro si así lo desea. Fuentes de la entidad explicaron que la foto aparecida en televisión es de hacer, al menos, más de un año. "Estamos investigando, pero puede que en esa oficina concreta se estuviese cambiando el cajero o realizando algún mantenimiento", indicaron desde el Santanter. "En ningún caso, el banco va a dejar de ofrecer las libretas a los clientes. Nuestro compromiso es mantener el servicio", sentenciaron.