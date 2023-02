Tu horóscopo diario: lunes 20 de febrero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 20 de febrero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu suerte y tus posibilidades van a mejorar aún un poco más en todos los ámbitos de la vida porque a partir de hoy a la buena energía de Júpiter se le unirá también la de otro benéfico, Venus, que comenzará a transitar por tu signo. Puede ser un gran momento para ti que no debes desaprovechar. Sueños que se materializarán.

Tauro

La semana se va a iniciar muy bien para ti en todo lo relacionado con el trabajo y los asuntos mundanos o materiales, sobre todo recibirás la ayuda de personas que te estiman y te valoran. Hoy será un día ideal para resolver tensiones y conflictos, y si trabajas de cara al público te irá muy bien. Bueno para los viajes de negocios.

Géminis

Ten cuidado con los chismes y maledicencias, tanto si vienen de otros como si eres tu mismo quien los extiende con el fin de lograr algún objetivo en el trabajo o los negocios, al final podrían tener un efecto indeseado. Es un día en el que habrá mucho peligro de traiciones o puñaladas por la espalda, debes ir con gran prudencia.

Cáncer

Hoy tendrás un día favorable y fructífero aunque al principio no empezará bien. Por fortuna los planetas te protegen poco a poco cada vez más y a partir de ahora los más benéficos, Júpiter y Venus, dirigirán conjuntamente tu destino y te protegerán del infortunio. Comienzan unas semanas muy favorables y también felices.

Leo

A partir de hoy tu suerte puede mejorar todavía un poco más porque a la magnífica influencia que recibes de Júpiter se unirá también la de Venus, otro planeta favorable y benéfico que no solo te va a traer suerte en los asuntos mundanos, laborales y materiales sino también en el amor y vida íntima. Ten cuidado con envidias.

Virgo

Esperas demasiado de los demás y por eso te llevas, a menudo, esos disgustos o decepciones tan grandes y dolorosas. Y uno de estos disgustos, precisamente, te lo podrías llevar hoy mismo. Eres una persona noble y de palabra, sumamente leal tanto en el trabajo como la amistad, pero te rodeas de muchas otras que no son así.

Libra

Un golpe de suerte o una importante e inesperada ayuda van a llegar a tu vida precisamente cuando más lo necesitas. Cuando ya habías perdido toda esperanza el destino va a sacarte de un grave problema laboral o financiero, y eso no queda ahí, sino que al final te acabará situando en una posición bastante más favorable.

Escorpio

No seas desagradecido con el amor o las atenciones que te dan, aunque tú no sientas lo mismo siempre es bueno tener gente que te quiere, quizás ahora no la necesitas, pero eso sí podría suceder el día de mañana. Aunque en el pasado te hayan hecho mucho daño demuestra que tú eres mejor que aquellos que te lo hicieron.

Sagitario

Camina por la vida con alegría y deja que todo fluya, no trates de ponerte metas, objetivos u otro tipo de condicionamientos. La suerte está contigo y a partir de ahora lo va a estar aún un poco más, pero quizás te quite algo que tú tienes mucho cariño o te destruya alguna relación porque serán cosas que no te convienen nada.

Capricornio

Con razón o sin ella hoy, en algunos momentos, te vas a encontrar un poco mal, te sentirás depresivo o melancólico, pero en realidad todo ello viene de problemas familiares o sentimentales que arrastras desde días pasados. En el trabajo será un buen día, pero todo te costará bastante más esfuerzo y sacrificio de lo habitual.

Acuario

Aunque tu personalidad es una de las más racionales también estás dotado de una gran intuición, y precisamente hoy te será de gran ayuda prestar atención a esa voz que nace de tu interior, gracias a ella tomarás iniciativas brillantes en tu trabajo o a nivel financiero. Va a ser un buen día para ti y también muy inspirado.

Piscis

Vas a comenzar esta nueva semana con una cantidad abrumadora de problemas y de asuntos que es preciso resolver. Estás ante un día difícil o muy agobiante, todo se te agolpará y todo requerirá solución inmediata. A pesar de todo lo afrontarás con éxito y sobre todo vas a lograr quitarte una importante carga de encima.