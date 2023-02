Una anécdota íntima de Juan del Val desata la risa de Nuria Roca: "Aquello se inflamó, era un dolor insoportable"

Como cada domingo, Nuria Roca y Juan del Val estaban dispuestos a pasar un buen rato con los espectadores de La Roca, en laSexta. Tanto que a ellos mismos -más a la valenciana- les dio un ataque de risa al recordar una anécdota íntima que tiene que ver con el escritor: su vasectomía.

El tema surgió a raíz de los testículos de los monos. "Los testículos de los monos, no sé, pero los de las personas sí se pueden poner así", señaló, para sorpresa del resto de la mesa, Del Val.

"Tú sabes de lo que voy a hablar, ¿no?", le preguntó a su mujer antes de dar paso a su intimidad. "Yo me hice una operación, la vasectomía. Unos días después de hacértela, aquello se inflama hasta niveles... Casi como la cabeza de Berni [Barrachina, colaborador del programa de laSexta]".

Eso provocó las carcajadas de la presentadora, que, tras calmarse, alcanzó a decir: "Juan me dijo: creo que se me ha hinchado un poquito'. A ver, es que no te podías ni vestir", dijo, otra vez entre risas, la valenciana.

"Era un dolor insoportable", reconoció él, mientras ella matizaba: "Yo pensé que tenía algo". Para zanjar el tema, el tertuliano explicó: "El caso es que, comparado con este momento, que ya podéis visualizar cuando queráis, el mono ese es un chuflas...".