Luis Font cuenta la cara oculta de Locomía y carga contra su hermano por echarle del grupo: "He estado 27 años con depresión"

Luis Font, que formó parte del histórico grupo Locomía junto a su hermano Xavier como miembros fundadores, acudió este fin de semana a Fiesta para contar la cara oculta del grupo, esa que tiene que ver con su familiar y el papel de este en el devenir de la formación y de él mismo en ella.

Tras tachar a su hermano de "particular en todos los sentidos", Luis confesó que su salida forzosa del grupo supuso para él un auténtico mazazo del que ha tardado años en recuperarse y del que culpa completamente a su familiar. "Se emociona más con Freddie Mercury que con su propio hermano".

"Cuando él me sacó del grupo se me vino el mundo abajo, yo nunca había probado hasta entonces las drogas, y ahí empecé a consumir cocaína", desveló, visiblemente afectado. "No me lo merecía".

Así, confesó que llegó a "hacerse rayas de medio gramo" para poder calmarse. "Yo soy un tío muy activo y a mí la cocaína me calmaba, lo he pasado muy mal", aseguró el artista, revelando que ha estado "27 años en un pozo de depresión".

Serie documental

La historia de uno de los grupos más impactantes de los años 90 ha vuelto a ser representada a través de una serie documental producida por Movistar Plus+.

Cuenta con tres episodios donde se desgrana el origen, ascenso y la ruptura de la formación representado en la época en la que ocurrió: una España que luchaba por modernizarse con unos Juegos Olímpicos y una industria musical repleta de nuevos productos.

La serie está dirigida por Jorge Laplace, producida por Edi Walter, Mariano Tomiozzo y Pablo Aguinaga y, además, cuenta con la participación de Xavier Font, el fundador de Locomía y con varios miembros de las diferentes formaciones, entre los que destacan Manuel Arjona, Lurdes Iribar, Luis Font, Juan Antonio Fuentes y Antonio Albella.