Page dice que Podemos es un "caballo de Troya" en el Gobierno

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que Podemos es "un caballo de Troya" en el Gobierno.

En una entrevista que publica este domingo El Confidencial, el presidente castellanomanchego ha dicho que Podemos "se ha convencido" de que el PSOE no va a romper el Gobierno, "porque la prioridad es acabar la legislatura" y ejercer en julio la presidencia rotatoria de la UE, lo que lleva a la formación morada "a que se plantee actuar como caballo de Troya" en el Ejecutivo.

Por su parte, Echenique ha respondido en su cuenta de Twitter que García-Page "es un caballo de Troya del PP dentro del PSOE". "Lo sabemos todos. Este argumentario se lo han pasado de Génova 13", añade el portavoz de Unidas Podemos, que acusa a García-Page de estar "intentando cargarse a Pedro Sánchez desde 2017".

Page lleva intentando cargarse a Pedro Sánchez desde 2017. Apretó fuerte para reventar al PSOE y hacer presidente a M. Rajoy y dice las mismas cosas que Feijóo. Page es un caballo de Troya del PP dentro del PSOE y lo sabemos todos. Este argumentario se lo han pasado de Génova 13. pic.twitter.com/ejD0cqN1wP — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 19, 2023

En este sentido, Echenique le reprocha: "Apretó fuerte para reventar al PSOE y hacer presidente a M. Rajoy y dice las mismas cosas que Feijóo".

García-Page ha afirmado: "El socio del PSOE gobierna para su nicho electoral y eso produce una contradicción enorme". "Hemos llegado a un punto en el que la política española lo único que espera es que lleguen las elecciones", ha añadido.

García-Page hace varias críticas a la formación morada, de la que dice "hay personas que consideran que si uno es de Podemos, ya es de izquierdas haga lo que haga, pero ese partido empezó diciendo que la izquierda y la derecha no existían, solo los de arriba y los de abajo, la casta", pero "ahora que se ha convertido en casta ha hecho un replanteamiento del eje izquierda-derecha".

Al respecto, asegura que en el PSOE sigue habiendo "vocación mayoritaria en las intenciones", pero matiza que "hay momentos en los que uno aprecia resignación ante la falta de mayoría. Yo lo aprecio claramente. Se impone mucho el tactismo sobre el fondo".

También habla de iniciativas como la reforma penal de la sedición, que a su juicio "no tiene un pase", o sobre la ley del solo sí es sí, de la que asevera: "No es que haya que reformarla, es que hay que rectificarla", al tiempo que sugiere: "Reconocer su error las llevaría a plantearse si dimitir o no", en referencia a las ministras Irene Montero e Ione Belarra.