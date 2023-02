Sergio Garrido es el quinto concursante confirmado de 'Supervivientes 2023'

Sergio Garrido dejará por unos meses el plató de 'Fiesta', el programa de Emma García en Telecinco, en el que colabora como tertuliano habitual, para adentrarse en las aventuras del archipiélago de Cayos Cochinos. Mediaset ficha al periodista como nuevo concursante confirmado de 'Supervivientes 2023' y tendrá que convivir con Adara Molinero, Patricia Donoso, Gema Aldón y Raquel Mosquera.

¿Quién es Sergio Garrido?

Garrido es un paparazzo, captador de muchas de las mejores fotografías de famosos que veranean en Ibiza. Chiara Ferragni, Cher, Leo Messi, Alessandra Ambrosio… son algunas de las celebrities que no se escapan a su objetivo. Si bien su profesión le tiene acostumbrado a camuflarse, en el reality show de Telecinco deberá dejarse ver y mostrar su lado más natural para conquistar a la audiencia.

Antes de ser colaborador de 'Fiesta', el paparazzo protagonizó 'Misión Exclusiva' en 2018, una serie documental de Mediaset en la que mostraba todos los secretos de su trabajo.

Ha sido en el programa de Emma García donde Garrido ha revelado la noticia: "Estoy muy contento, todos los años me presento para participar pero este año me han llamado ellos directamente a mí, cuando me lo dijeron me puse a llorar", confesaba.

"Es un programa de supervivencia, voy a luchar, a hacer convivencia, me va a defender mi sobrina Silvia, vais a verme perder peso, no tengo miedo a nada, la arena de la playa me molesta. Me merezco esta oportunidad porque es un premio que me está dando la vida. Voy a echar de menos a mis hijos", comentó el fotógrafo también en plató.

Por su parte, la presentadora de 'Fiesta' se despedía del futuro superviviente: "Eres un buen tipo. Te vamos a echar mucho de menos porque te has hecho querer", a la vez que le hacía entrega de un bañador y unas chanclas para que no se olvide del programa durante su estancia en Honduras.

Sergio Garrido es hasta el momento el fichaje de 'Supervivientes 2023' más desconocido para el gran público, no obstante, quienes lo conocen afirman que, dado su carácter alegre, su ingenio, y experiencia entre famosos, se moverá como pez en el agua delante de las cámaras.