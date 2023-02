Una soltera de 'First Dates' reacciona con una peineta al conocer una afición de su cita

María José y Vicente han sido una de las parejas que esta semana han pasado por First Dates y que han sorprendido a los telespectadores del programa al protagonizar un curioso momento. La cita entre ambos comenzó con buen pie, y desde un primer momento hubo flechazo: "Me ha recordado a un torero", aseguraba Mª José, de 58 años. "A mí me ha gustado todo de ella", comentaba, por su parte, Vicente, de 59.

Sin embargo, esa buena impresión que ambos han tenido de cada uno se ha visto empañada en el momento en el que Vicente comentaba que, además de los caballos, tenía otra afición: la caza.

Antes de conocer a su cita, Mª José se definía a cámara como moderna por fuera, pero clásica en el tema de las relaciones. "Me encanta que esté pendiente de mí, que me abra la puerta", ha dicho. Además, se ha descrito como una persona "transparente, que dice las cosas a la cara".

Esa ha sido precisamente la reacción que ha tenido cuando su cita confesaba que le gustaba ir a cazar. "Una de mis exparejas era cazador, y yo no quiero un cazador en mi vida. Eso de que se vaya a cazar un domingo y yo me quedo un domingo en mi casa... ¡Por aquí!", ha exclamado entonces María José haciendo una peineta, un gesto que por un momento ha descolocado a Vicente.

Ha sido entonces cuando su cita ha querido explicarse y concretar a qué tipo de caza se dedicaba. "La cacería mía no es esa. Es en el mismo pueblo, yo voy por la mañana y a las dos estoy en mi casa, y llevo ya tres años que no salgo nada, porque no hay pájaros", se ha justificado.

"Yo no mato montería ni nada, cazo gansos, patos...", ha agregado Vicente, cuyas explicaciones parecieron convencer a su cita. "Es más light", calificaba María José a cámara.

Finalmente, Vicente ha logrado reconducir la cita y conseguir un beso por parte de María José, que le ha concedido una segunda cita.