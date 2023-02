Tu horóscopo diario: domingo 19 de febrero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 19 de febrero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El fin de semana comenzó con excelentes perspectivas, pero todo indica que no terminará tan bien porque hay riesgo de que hoy tengas algún problema de salud o, en su caso, lo tenga tu pareja o una persona muy cercana a ti. Se trata de algo pasajero, quizás una indisposición o un pequeño accidente doméstico. Se arreglará.

Tauro

Por un lado, vas a tener un domingo favorable, con bastante bienestar y armonía, sin embargo, no podrás desconectarte del todo del trabajo, tal vez porque surja algún problema o tengas que resolver cosas que te habías traído a casa. De todos modos será un día fecundo y positivo, y resolverás con éxito las tareas pendientes.

Géminis

Los astros reman a favor tuyo y te espera un domingo fecundo y feliz, sobre todo con tus relaciones más íntimas. Un momento excelente para compartirlo con tus seres más queridos, emprender actividades juntos o incluso realizar alguna pequeña salida a algún lugar cercano. Hoy vas a poder mostrar lo mejor de tu naturaleza.

Cáncer

Este será uno de los signos más favorecidos en el día de hoy, sobre todo porque el Sol entra en Piscis y esto te va a beneficiar mucho. A partir de ahora percibirás con más claridad una sutil protección que te aparta las dificultades o los enemigos de tu camino. La suerte te va a sonreír más a lo largo de las próximas semanas.

Leo

Si esperabas un día tranquilo, lleno de paz y serenidad, olvídate porque no será así sino todo lo contrario. En realidad nada grave va a suceder, pero se te agolparán pequeños problemas y al mismo tiempo tus seres queridos te reclamarán por otros lados para que les ayudes o en sus agobios. Solo es un nubarrón pasajero.

Virgo

Una gran ilusión que esperabas hacer realidad en el día de hoy al final no se va a poder realizar o si se realiza no saldrá del modo o en la dirección que tú esperabas. Y es que los asuntos del corazón siempre son especialmente difíciles para ti. No va a ser un mal día, pero te obstinarás en objetivos muy difíciles de conseguir.

Libra

Hoy debes tener especial cuidado con las discusiones familiares o con tu pareja, el día amenaza tormenta y te interesa alejarte de cualquier disputa porque si no lo haces es muy probable que al final seas tú quien te lleves las bofetadas. Un asunto de tipo doméstico o relacionado con el dinero y los gastos provocará el conflicto.

Escorpio

Va a ser un fin de semana difícil, especialmente el día de hoy, a causa de una crisis o un desengaño sentimental que has vivido recientemente, o quizás también una gran ilusión que no has podido hacer realidad. Te sentirás triste o abatido aunque harás lo posible por ocultarlo ante los demás. Pronto tendrás nuevas ilusiones.

Sagitario

Este es un día ideal para hacer un viaje y salir de tu realidad cotidiana. Necesitas tomar contacto con lugares nuevos y gente nueva, o acercarte a la naturaleza para poder recargar tus pilas y encontrarte a ti mismo. Será un día muy bueno para ti, pero es preciso que salgas de tu medio habitual, necesitas renovar tus energías.

Capricornio

Por diversas razones, hoy buscarás y necesitarás tan solo la paz y serenidad, ya sea junto a tus seres más queridos o buscando algún lugar lejano y apartado en el que poder relajarte, meditar o buscar la paz de tu alma. Solo así será un día bueno para ti. Por fortuna los astros te favorecen y podrás disfrutar de ese tiempo de paz.

Acuario

La amistad es para ti la relación más importante, a veces incluso más que el amor, y por fortuna hoy vas a poder gozar de este tipo de vínculo. Además, es un día ideal para hacer reuniones tranquilas con tus mejores amigos, compartir vuestras ilusiones y proyectos, o para que te aporten ese apoyo y solidaridad que tanto necesitas.

Piscis

El sol entra hoy en tu signo y le va a transitar durante los próximos 30 días. Es un momento en el que podrás gozar de mayor brillo entre los que te rodean, y también tendrás más momentos de suerte. De todos modos, hoy no te encontrarás demasiado bien, pero en los próximos días podrás ver como el viento sopla más a tu favor.