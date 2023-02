Tamara Falcó confiesa su aparatoso accidente por San Valentín: "En vez de ayudar, me grabaron"

No todas las citas de San Valentín sale como uno las espera y a veces la ropa o el calzado pueden jugar una mala pasada. El ejemplo de Tamara Falcó es buena prueba de ello. La marquesa de Griñón ha compartido en El Hormiguero una anécdota que le ocurrió esta semana para celebrar el día de San Valentín junto a su pareja y prometido, Íñigo Onieva.

"Te caíste de bruces contra el suelo, ¿no?", le preguntó el presentador, Pablo Motos, interesándose por el asunto antes de comenzar el debate de actualidad con los demás colaboradores.

La hija de Isabel Preysler explicó entonces que para ese día había decidido estrenar unos zapatos de tacón rojos, acordes con la fecha a celebrar, pero que no eran de su talla. "Como era San Valentín, me puse unos tacones rojos que me estaban un poco grandes, pero pensé que no se iba a dar cuenta nadie", indicó Falcó.

"Lo que pasa es que no contaba con toda la secuencia de eventos que sucedió después, y es que había un agujero en el suelo, lo pisé, entonces caí, y estaba toda la prensa grabando", ha recordado.

Sobre el comportamiento de los medios, Falcó ha contado que "fue un momento de premio Pulitzer: estuvieron tentados a ayudarme, pero prefirieron ver cómo me caía", ha bromeado.

Ha sido entonces cuando la periodista Cristina Pardo quiso romper una lanza en favor del gremio al asegurar que la imagen no había salido en ningún medio de comunicación. "Te han ayudado mucho, porque esa imagen no ha salido", le ha dicho la presentadora de Más Vale Tarde, un gesto que Falcó también ha reconocido.

Respecto al incidente, la colaboradora de El Hormiguero ha asegurado que, independientemente de cuánto tiempo hubiese pasado en el suelo, le "resultó eterno". "Antes de saberlo estaba ya en el suelo y ya no había vuelta atrás", ha zanjado Falcó.