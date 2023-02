Almeida apela al "voto útil" para lograr una "amplia" mayoría que el 28-M impida "un gobierno de la ley 'solo sí es sí"

A 99 días de las elecciones municipales, el alcalde de Madrid y candidato a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este sábado sus 99 logros del mandato -como reza el lema de su precampaña- para dar el pistoletazo de salida a su carrera electoral. "Madrid está en un momento de eclosión", ha reivindicado el regidor para apelar al voto "útil" de todos los madrileños el 28 de mayo en las urnas. Solo con una "amplia mayoría", ha sentenciado, se impedirá un gobierno "de la ley 'solo sí es sí'".

Desde Aravaca, en un centro cultural Juan Genovés abarrotado de simpatizantes, Almeida ha expuesto dos modelos de cara a las elecciones de primavera, previas a las generales: "O un gobierno del PP o un gobierno tripartito [Más Madrid, PSOE y Podemos] del 'solo sí es sí'". Los comicios municipales y autonómicos "nunca fueron tan importantes para el futuro de España", ha señalado a continuación, "porque el futuro de nuestro municipios va indisolublemente ligado al futuro de España". En 2019, la victoria le fue esquiva al popular, que, en coalición con Ciudadanos, logró arrebatarle el bastón de mando a Manuela Carmena, líder de Más Madrid. Cuatro años después, Almeida busca con denuedo gobernar en solitario, al margen de las presiones de Vox y con el futuro de los naranjas en el aire.

"A [el presidente del Gobierno] Pedro Sánchez no le molesta Ciudadanos, y a Pedro Sánchez no le molesta Vox, incluso en cierta manera le gusta. Quien le molesta es el PP, Ayuso y Almeida. Razón de más para votar a las candidaturas del PP. Somos el verdadero obstáculo a los planes de Sánchez pase lo que pase con España", ha proclamado eufórico. Así pues, "la moción al sanchismo la haremos todos los españoles reventando la urnas contra el Gobierno de Sánchez", ha arengado mientras Vox sigue a la espera de confirmar su candidato para presentar una moción de censura en el Congreso de los Diputados.

Almeida, en relación con la ley "sí solo es sí", ha apuntado que cuando las mujeres acudan a votar el 'superdomingo de mayo' podrán elegir entre votar a un presidente como Sánchez, que cuida más a las mujeres como Irene Montero que a las mujeres que han sufrido agresiones sexuales, o a un PP, que desde el primer momento dio su "apoyo para la reforma inmediata de la dicha norma". Puesto que, a su juicio, la ley no solo se trata de un "disparate". "¿Alguien les ha odio pedir perdón? No, hay 500 agresores a los que se les han rebajado las penas y no han tenido la decencia de pedir perdón. Puede que las consecuencias fueran indeseadas, pero sabían lo que estaban haciendo", ha remachado.

Almeida, arropado por el vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, y secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano. Cipri Pastrano Delgado

Pero esa no es la única diferencia que el primer edil ha plasmado entre las papeletas que podrán escoger los ciudadanos en las urnas. Además de señalar que el PP es un modelo centrado en la Constitución, a diferencia del Gobierno de Sánchez "que -según Almeida- puede pactar en cualquier momento con los filoetarra [en alusión velada a Bildu]", ha espetado que los ciudadanos pueden seguir confiando en "un modelo de gestión centrado en los ciudadanos". En ese punto, para arrancar las carcajadas de los asistentes, ha sugerido que el presidente es como "el niño de [la película] Sexto Sentido: dicen que está, pero en Madrid no le hemos visto".

El alcalde, entre otras comparaciones, ha confrontado las políticas tributarias de la exalcaldesa Carmena, que "subió los impuestos 360 millones de euros en cuatro años", con las suyas, que los han "bajado en 500 millones". "Su modelo de ciudad fue agrandar unas acera en Gran Vía, como gran mérito, y nosotros tenemos a [la delegada municipal de Obras] Paloma que todavía no ha encontrado el tesoro, pero que promete encontrarlo", ha seguido diciendo.

"Tampoco acompañamos la manifestaciones que quieren ocupar locales de titularidad municipal como sucedió con Carmena, sino que los echamos con la mayor rapidez posible", ha subrayado. Dado que, al contrario que su predecesora, Almeida se ha congratulado de que, tras su paso por Cibeles, "ahora la Policía Municipal cuenta con más de 1.300 agentes nuevos un incremento del 40% del presupuesto". Asimismo, el regidor capitalino ha puesto de relieve que "Madrid ya no es coto de los manteros, sino que se persigue la venta ambulante ilegal".

A las puertas de la campaña electoral, el candidato popular ha augurado que sus opositores "no van a jugar limpio". Basándose en el resultado que perfilan las encuestas de Génova, donde el PP lograría gobernar en solitario, ha aseverado que Más Madrid o PSOE "no van a parar en barrera. "Van a intentarlo por lo civil y criminal", ha añadido antes de animar a todos los candidatos de los municipios madrileños a llegar "hasta el último vecino". Para poner el broche de oro a su alocución ha recordado el famoso "ganar, ganar y volver a ganar" del exentrenador de su equipo de futbol favorito, Luis Aragonés.