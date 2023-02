Cristina Porta luce sus nuevas operaciones estéticas en el 'Deluxe': "No tenía complejos, soy perfeccionista"

La presentadora de televisión, Cristina Porta, apareció en el Deluxe para lucir sus tres nuevas operaciones estéticas por primera vez. La joven apareció con un sombrero que le tapaba toda la cara y se mostró sincera sobre sus retoques.

Jorge Javier Vázquez decidió que Carmen Borrego debía ser quien le descubriera la nueva cara de la periodista. La colaboradora junto al equipo comenzaron a hacer bromas acerca de operaciones como el rejuvenecimiento vaginal o el blanqueamiento de ano.

La primera operación que se ha realizado Porta es de la vista, aunque no especificó mucho más acerca de esta. También decidió retocarse las puntas de sus orejas y volver a tocarse la nariz.

La nueva cara de Cristina Porta en el 'Deluxe'. MEDIASET

"No tenía complejos, es que soy perfeccionista y quería arreglarme esas cosas", aclaró Cristina cuando Kiko Matamoros le afirmó que sus operaciones eran "signos de inseguridad".

Y es que es la tercera vez que la presentadora se opera la nariz."No pasa nada por operarse la nariz tres veces, mirad a María Pombo", comentó cuando los colaboradores comentaron el peligro de operarse mucho la citada zona.

Pese a todo, aclaró que esta operación fue porque en las dos anteriores se lo hicieron mal: "Si me ponía boca abajo se me taponaba la nariz y no podía respirar". Para finalizar, Porta también quiso dejar claro que trabaja para ella y no para agradar a los demás.