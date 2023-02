Belinda Washington recuerda su época en '¡Qué me dices!': "Madonna me dijo que era la reina de la brujería"

La actriz y presentadora acudió al plató de Deluxe para rememorar sus momentos como presentadora del corazón en Telecinco. Belinda Washington recordó con cariño su época en televisión junto a Jorge Javier Vázquez.

Durante su paso por la cadena principal de Mediaset, a Belinda le permitieron ser madre y trabajar al mismo tiempo ayudándola con su hijo: "Me permitían ir a darle el pecho cuando quisiera. Eso no lo hace cualquiera".

Uno de los momentos que recordaron con más cariño fue la entrevista que Belinda le hizo a la cantante Madonna. "Me dijo que era la reina de la brujería", relató la presentadora.

Me ha encantado Belinda Washington. Un claro ejemplo de como triunfar en la televisión sin vender ni pisar a nadie.

👏👏👏 #ViernesDeluxe — Saluquita37🐞 (@saluquita37) February 17, 2023

Durante aquella entrevista hubo una gran presión, dada la magnitud de esta: "No podíamos salirnos del guion, pero me surgió una pregunta. Le dije que qué veía cuando se desmaquillaba y desvestía. Me dijo que a su madre".

Pese a ser una gran profesional, Washington también tuvo que disculparse en su momento. "Tuve que pedir perdón a Massiel porque empecé el programa haciendo el tonto y era el momento de su boda. Le molestó", relató así su peor momento.

A modo de conclusión, la invitada y el equipo del Deluxe recordaron que el mundo del corazón funciona de forma sistemática y que allí son todos personajes: "Cuando el programa acaba, todo vuelve a la normalidad", zanjó Vázquez.