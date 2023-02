Míriam Díaz-Aroca y Belinda Washington cuentan cómo fue su época de cuñadas: "Fue un flechazo"

Míriam Díaz-Aroca y Belinda Washington pasaron un rato juntas en el plató del Deluxe. Ambas recordaron entre risas el inicio de su gran amistad y su época como cuñadas, cuando Míriam fue pareja del hermano de Belinda, Wichi Stuart.

Nada más entrar, las risas entre ambas actrices se dispararon y contagiaron a los colaboradores del programa. Reconocieron ser "carne de directo de televisión" y recordaron haber hecho "de todo" en su época televisiva.

"Nuestra amistad surgió sin esperarlo, fue un flechazo", admitió Míriam. Los colaboradores rápidamente sacaron el tema de su época como cuñadas y su relación tras la ruptura de Míriam y Wichi.

"Quería hacer una campaña de estas... prohibidas. Mi hermano me dijo que me llevase a alguna amiga maciza, así que se lo dije a ella", recordó Belinda cuando le preguntaron por el momento en el que la pareja se conoció. "Tu hermano sabía a lo que iba", bromeó Kiko Matamoros.

Belinda recordó los inicios de la pareja: "Yo era un candelabro". Por su parte, Díaz-Aroca recordó el momento en el que se encendió la chispa entre ambos: "Me picó una abeja en la espalda y me succionó el veneno. Me enamoré", contó entre risas.

¡¡¡Más Miriam Díaz Aroca y Belinda Washington trabajando en nuestras tv!!! 🙏🏼 Me han encantado. #CrisPorta17F #ViernesDeluxe — MarinaWhite🤍 (@Marinawhite7_8) February 17, 2023

El matrimonio de los enamorados duró 10 años. Pero el divorcio no fue un impedimento para que las amigas siguieran teniendo relación. "Ya éramos amigas antes de esto. Cuando se separaron, la conexión entre nosotras aumentó", reconoció Washington.